Lào Cai : de nombreux produits pour séduire les touristes pendant les congés du 30 avril-1er mai

Afin de répondre à la forte demande touristique pour les vacances du 30 avril-1 er mai, des zones touristiques de la province de Lào Cai (Nord) sont prêtes à accueillir les visiteurs et à leur faire découvrir des produits touristiques diversifiés et uniques.

Le festival touristique d'été de Sa Pa "Sa Pa, terre d'amour" débutera le premier jour des ces congés dans ce bourg en vue de présenter aux visiteurs les traits originaux de cette région. Cet événement promet de faire de Sa Pa l'une des destinations les plus attractives du Nord.

Selon Dô Van Tân, vice-président du Comité populaire du bourg de Sa Pa, ce festival sera imprégné des identités culturelles des groupes ethniques, et ce à une plus grande échelle que les années précédentes.

Le festival des roses du Fansipan aura lieu du 27 avril au 30 juin à Sa Pa, sur une superficie de 5 ha. La vallée des roses compte plus de 300.000 roses croisées à partir de plus de 150 variétés.

Pendant le festival, auront lieu aussi des défilés de mode et des performances artistiques. De plus, une cérémonie de mariage traditionnelle des groupes ethniques minoritaires sera reconstituée.

Le district de Bao Yên organisera aussi le deuxième festival de la culture populaire de la commune de Nghia Dô.

La série d’événements organisés est également associée au calendrier de production de riz de printemps dans le district, contribuant à la bonne mise en œuvre de l’objectif de développement du tourisme agricole, dans le sens de l’écologie communautaire.

L’organisation du festival vise à stimuler la demande touristique dans la localité, à créer de nouveaux produits touristiques et à promouvoir le potentiel du tourisme communautaire et la culture des différents groupes ethniques, en association avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles, le développement du tourisme.

Le festival promet d’offrir aux visiteurs des expériences mémorables de Nghia Dô - une destination verte, sûre et conviviale, stimulant ainsi la demande touristique intérieure et servant de prémisse pour établir des liens avec des unités nationales et étrangères, en créant des circuits et des itinéraires interprovinciaux, afin de créer une marque pour le tourisme écocommunautaire à Nghia Dô - une zone de conservation de la culture Tày de la province de Lào Cai.

Au cours des trois premiers mois de cette année, la province, également célèbre pour le mont Fansipan - le sommet de l'Indochine, a enregistré plus de 2 millions d'arrivées de touristes pour un montant de 6,3 billions de dôngs (252 millions d'USD), en hausse de 17% sur un an.

Notamment, rien qu'en mars, plus de 960.000 vacanciers se sont rendues à Lào Cai, ce qui représente une augmentation de 78,5% en un an. Les revenus des touristes ce mois-là ont également enregistré une augmentation mensuelle de 48% à 2,77 billions de dôngs.

VNA/CVN