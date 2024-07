De nombreux boosters dynamisent le marché immobilier

>> De nouveaux signes encourageants du marché immobilier

>> Le marché immobilier sort progressivement du creux de la vague

Lors du séminaire, le directeur du Département du logement et de la gestion du marché immobilier du ministère de la Construction, Hoàng Hai, a indiqué : "Nous n'avons jamais obtenu le consensus des agences centrales et locales comme c'est le cas actuellement". Cela montre la détermination à promulguer des politiques pour surmonter les difficultés. Le tout dans le but d’aider les entreprises à éliminer les obstacles et à créer les conditions nécessaires au déploiement réussi des projets, en favorisant des flux de capitaux et un développement de marché sains et transparents.

D'un point de vue commercial, le président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoàng Châu, a déclaré que la suppression des obstacles juridiques contribuerait à créer une source d'approvisionnement abondante et qu'une offre accrue régulerait automatiquement la tendance "pyramidale" du marché du logement.

Concernant les sources de crédit immobilier, un représentant de la Banque d’État à Hô Chi Minh-Ville a déclaré que dans le contexte de faible absorption du capital dans l'économie, la croissance du marché immobilier aura un impact positif sur d'autres secteurs, notamment l'utilisation du crédit. Les évolutions sur le marché immobilier ces derniers mois et la croissance du crédit immobilier ont reflété ces facteurs d'influence et les tendances de croissance dans les temps à venir.

Concernant le crédit au logement, il a déclaré que les prêts destinés à l'achat de logements à des fins d'habitation et d'usage personnel représentaient toujours la proportion la plus élevée, soit 67,78% du solde total des crédits immobiliers de la région.

