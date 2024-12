Le système portuaire donnera un nouvel élan à Quang Tri



>> Quang Tri exploite les avantages du Couloir économique Est-Ouest

>> Quang Tri s'efforce de développer les corridors économiques Est-Ouest

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte de grands projets à Quang Tri

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

Les travaux de la première phase du port en eau profonde de My Thuy, situé dans la zone économique du Sud-Est de Quang Tri, ont officiellement démarré fin mars 2024 dans la commune de Hai An, district de Hai Lang. Ce projet d'envergure, représentant un investissement de près de 5.000 milliards de dôngs, devrait s'achever en 2025. À terme, le port disposera de deux à quatre quais capables d'accueillir des navires de 100.000 tonnes, renforçant ainsi considérablement les capacités logistiques de la région.

Moteur de développement économique

Le port en eau profonde de My Thuy attire de plus en plus l'attention des acteurs de la logistique et du transport maritime. Sa position géographique stratégique et ses infrastructures modernes en font un site idéal pour le transbordement de marchandises. Le charbon, en provenance du Laos et transitant par le poste frontière de La Lay, représente un flux commercial considérable, avec des volumes pouvant atteindre 12.000 tonnes par jour. Ce trafic soutenu souligne l'importance croissante de ce corridor commercial et le potentiel de développement du port de My Thuy.

Le port en eau profonde de My Thuy joue un rôle de plus en plus central dans le développement énergétique de la région. En plus de faciliter le commerce transfrontalier, notamment le transport de charbon en provenance du Laos, le port est conçu pour desservir le centre énergétique gazière en plein essor.

Le Service du plan et de l'investissement de Quang Tri estime que le potentiel d'importation de charbon en provenance du Laos via le poste-frontière international de La Lay est considérable, pouvant atteindre 500 millions de tonnes au cours des 50 prochaines années. Pour tirer pleinement parti de cette opportunité, la province met en œuvre d'ambitieux projets d'infrastructure.

Hub logistique

La construction de la Nationale 15D, reliant directement le port en eau profonde de My Thuy au poste-frontière de La Lay, est un élément clé de cette stratégie. Parallèlement, le projet de convoyeur pour le transport du charbon devrait optimiser la logistique et réduire les coûts. Ces investissements majeurs positionnent My Thuy comme un hub logistique incontournable pour le commerce transfrontalier entre le Vietnam et le Laos, contribuant à renforcer l'intégration économique régionale.

Début 2022, les travaux de la première phase de la Centrale électrique au gaz naturel liquéfié (GNL) de Hai Lang ont été lancés. Ce projet d'envergure, d'un montant total de près de 54.000 milliards de dôngs, devrait être mis en service en 2029. L'association entre le port de My Thuy et cette centrale électrique renforce la position de Quang Tri comme un acteur majeur de la production et de la distribution d'énergie au Vietnam.

Après une première phase réussie, le projet s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension avec le lancement de sa deuxième phase, prévue entre 2026 et 2031. Celle-ci nécessitera un investissement de près de 5.000 milliards de dôngs pour la construction de trois nouveaux quais. La troisième phase, qui s'étalera de 2032 à 2036, mobilisera, quant à elle, plus de 4.300 milliards de dôngs pour l'aménagement de trois quais supplémentaires. Au terme de ces trois phases, le port de My Thuy disposera de 10 quais capables d'accueillir des navires d'un tonnage de 100.000 tonnes, consolidant ainsi sa position de hub logistique majeur en Asie du Sud-Est.

Perfectionnement du système portuaire

Le port de My Thuy est conçu pour desservir un bassin économique étendu, comprenant notamment la Zone économique du Sud-Est de Quang Tri et les parcs industriels de la province. Il joue également un rôle crucial dans le transport des marchandises en transit depuis le Laos et le Nord-Est de la Thaïlande, s'inscrivant ainsi pleinement dans le Corridor économique Est-Ouest (EWEC).

Par ailleurs, le port de My Thuy est connecté au port maritime de Cua Viêt, à la ville de Cua Viêt et au district de Gio Linh. Avec une capacité de dédouanement de plus de 1,1 million de tonnes de marchandises par an, Cua Viêt complète idéalement les infrastructures portuaires de la région et renforce l'attractivité de la zone pour les investisseurs.

Selon les déclarations d'un représentant du Comité populaire provincial, les ports maritimes récemment achevés joueront un rôle crucial dans le développement économique de la région. En facilitant les importations et les exportations, ils attireront de nouveaux investissements et répondront aux besoins croissants des entreprises implantées dans les zones industrielles. De plus, ces ports joueront un rôle central dans le transport de marchandises le long du corridor économique Est-Ouest, renforçant ainsi l'intégration régionale.

VNA/CVN