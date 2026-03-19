Lancement massif d’écoles internats dans les zones frontalières

Dans la matinée du 19 mars, le ministère de l’Éducation et de la Formation, en coordination avec la Télévision du Vietnam, le groupe VNPT, le groupe Viettel et 17 villes et provinces, a organisé la cérémonie de lancement simultané des travaux de construction d’écoles internats multi-niveaux (primaire et collège) dans les communes frontalières terrestres pour l’année 2026.

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Photo : VNA/CVN

L’événement s’est tenu à la fois en présentiel et en ligne, avec un point central installé à l’École internat primaire et collège de Dông Dang, commune de Dông Dang, province de Lang Son.

Cet événement concrétise la conclusion n°81-TB/TW du 18 juillet 2025 du Bureau politique relative à la politique d’investissement dans la construction d’écoles internats multi-niveaux dans les communes frontalières terrestres. Il revêt une importance politique et sociale majeure, illustrant l’attention portée aux élèves des zones frontalières, afin de garantir l’égalité d’accès à l’éducation, de réduire les écarts régionaux et de renforcer la défense et la sécurité nationales.

Ont participé à la cérémonie des dirigeants du Parti et du gouvernement, des membres du gouvernement, des responsables des ministères, des secteurs ainsi que des autorités locales concernées par les projets.

Photo : VNA/CVN

À l’échelle nationale, le pays compte actuellement 22 villes et provinces frontalières terrestres, avec un total de 248 communes et quartiers frontaliers, pour lesquelles 248 écoles internats multi-niveaux sont prévues. Toutefois, dans certaines zones présentant des conditions favorables, il a été décidé de ne pas appliquer ce modèle.

Dans cette phase, le programme concerne 121 écoles internats multi-niveaux situées dans les communes frontalières terrestres de 17 villes et provinces : Cao Bang, Lang Son, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Diên Biên, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Quang Ngai, Dak Lak, Lâm Dông, Tây Ninh, Dông Thap et An Giang.

Photo : VNA/CVN

Le besoin total de financement proposé par les localités pour la construction de ces 121 écoles est estimé à environ 30.000 milliards de dôngs (dont près de 28.000 milliards de dôngs issus du budget central et environ 2.000 milliards de dôngs provenant des budgets locaux).

Le ministère de l’Éducation et de la Formation collabore actuellement avec le ministère des Finances pour examiner et consolider les propositions des villes et provinces, en vue de les soumettre aux autorités compétentes pour l’allocation des ressources conformément à la réglementation, afin d’assurer l’achèvement de l’ensemble des écoles lancées avant le 30 août 2027, en temps voulu pour l’année scolaire 2027-2028.

Auparavant, dans le cadre de cette politique, 108 écoles internats multi-niveaux dans les communes frontalières terrestres avaient été mises en chantier en 2025 et devraient être achevées avant le 30 août 2026. Parmi celles-ci, 99 écoles sont financées par le budget central, une par des ressources socialisées, six par la province de Quang Ninh sur fonds propres, et deux dans les provinces de Diên Biên et Cao Bang avec le soutien de la capitale Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a également pris l’initiative de revoir et de perfectionner le cadre institutionnel, de construire un modèle d’organisation et de fonctionnement, ainsi que d’élaborer des mécanismes et politiques spécifiques, tout en prévoyant des ressources adaptées afin d’assurer un fonctionnement complet et efficace de ces établissements après leur mise en service, conformément à la réglementation.

VNA/CVN