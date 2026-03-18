Mise en examen de 83 prévenus dans l’affaire d’escroquerie dirigée par “Mr. Pips”

Le 18 mars, l’Agence d’investigation de la Police de Hanoï a rendu des décisions portant sur la mise en examen de l’affaire et de 83 prévenus, dont 74 sont poursuivies pour l’”escroquerie en vue de l’appropriation frauduleuse de biens”, conformément au clause 4 de l’article 174 du Code pénal.

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Photo : VNA/CVN

La Police a procédé à la saisie provisoire de biens comprenant notamment 2,3 millions de dollars, 41 automobiles, 7 motocyclettes, ainsi qu’une quantité significative de métaux précieux, dont 246 kilogrammes d’or brut et 890 lingots d’or SJC, en plus de montres et bijoux de grande valeur. Par ailleurs, les transactions relatives à 130 biens immobiliers liés à l’affaire ont été suspendues.

Pho Duc Nam (alias "Mr. Pips") a été mis en examen pour l’escroquerie en vue de l’appropriation frauduleuse de biens et de blanchiment d’agent. Le Khac Ngo est poursuivi pour escroquerie en vue de l’appropriation frauduleuse de biens.

Selon l’enquête, en 2018, Pho Duc Nam a établi une relation avec Isik Uran (né en 1984, de nationalité turque). Les deux individus se sont concertés afin de concevoir et d’exploiter des sites internet, connectés aux applications MT4 et MT5, imitant les dénominations de plateformes internationales de négociation de titres financiers. Ces interfaces, programmées sans accès réel aux marchés internationaux, permettaient de tromper les investisseurs, lesquels effectuaient en réalité des transactions internes avec les administrateurs des plateformes.

Les victimes étaient incitées à ouvrir des comptes et à y verser des fonds. Les pertes subies par ces dernières étaient directement captées par les organisateurs. Isik Uran aurait encadré la structuration et le déploiement du modèle frauduleux sur le territoire vietnamien.

Par ces procédés, Pho Duc Nam et ses complices ont commis 41 faits d’escroquerie, causant un préjudice estimé à 59 milliards de dôngs. Les investigations ont également mis en évidence 697 autres faits similaires, pour un montant total excédant 1 362 milliards de dôngs versés par les victimes.

Nguyên Hoa Binh (dit "Shark Binh") a, pour sa part, été mis en examen du chef de blanchiment d’argent.

Selon l’enquête, à partir de juin 2020, la société par actions Ngan Luong, présidée par Nguyên Hoa Binh, a reçu des demandes officielles de vérification émanant de la Police concernant des portefeuilles électroniques impliqués dans les transactions liées aux plateformes frauduleuses. Bien qu’ayant connaissance du caractère illicite de ces activités, Nguyên Hoa Binh aurait donné instruction à ses collaborateurs de dissimuler les informations relatives aux portefeuilles réels en fournissant aux autorités des données falsifiées.

La Police rappelle qu’au Vietnam, seules la Bourse du Vietnam et ses filiales, à savoir la Bourse de Hanoï et la Bourse de Hô Chi Minh-Ville, sont habilitées à organiser des marchés de négociation de valeurs mobilières. En conséquence, toute activité de trading sur des plateformes internationales en ligne ou de trading de devises via les applications MT4 et MT5 n’est actuellement ni reconnue ni autorisée par la loi vietnamienne.

VNA/CVN