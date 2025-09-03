Le vice-président de l'AN Trân Quang Phuong reçoit une délégation du Parti du travail du Mexique

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) Trân Quang Phuong a reçu le 3 septembre à Hanoï une délégation de haut niveau du Parti du travail (PT) du Mexique conduite par Pedro Vazquez, membre du Bureau politique et président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés.

>> Le guitariste Mauricio Díaz Álvarez sur le fil de l’amitié Vietnam - Mexique

>> Marco Rubio bientôt au Mexique et en Équateur pour discuter de la lutte contre les cartels

>> Pour renforcer les relations entre le PCV et le Parti du Travail du Mexique

Photo: VNA/CVN

La délégation effectue une visite au Vietnam et participe aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale.

À cette occasion, Trân Quang Phuong a transmis les salutations du président de l'AN Trân Thanh Mân à ses homologues du Sénat et de la Chambre des députés du Mexique. Il a remercié le PT d'avoir envoyé deux délégations de haut niveau pour assister aux événements solennels de 2025, et a félicité Pedro Vazquez pour sa récente nomination.

Pour sa part, Pedro Vazquez s'est dit heureux de revenir au Vietnam et de participer à cette grande célébration du peuple vietnamien. Il a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam dans la défense de l'indépendance et la construction nationales. Il a souligné le leadership du Parti communiste du Vietnam au cours des 80 dernières années, soulignant que les grandes victoires du pays, l'expérience du Parti et la pensée de Hô Chi Minh servent de modèle aux nations éprises de paix qui aspirent à une société démocratique, juste et progressiste.

Les deux parties ont salué le renforcement des liens entre les deux partis, affirmant que ces relations jouent un rôle moteur dans le renforcement de la confiance et l'établissement de bases politiques solides. Elles ont souligné que cela crée des conditions favorables au développement d'une coopération globale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, tout en contribuant aux relations multiformes entre le Vietnam et le Mexique.

Elles ont échangé des informations sur les récentes activités parlementaires et ont convenu d'intensifier les mesures telles que le maintien d'échanges de haut niveau entre les dirigeants législatifs et les commissions spécialisées.

Elles se sont également engagées à soutenir et à faciliter la coopération, et à connecter les entreprises par le biais d'activités de promotion mettant en valeur leurs pays, leurs populations et leurs opportunités d'investissement.

Trân Quang Phuong a réaffirmé la volonté de l'AN vietnamienne de renforcer ses relations avec le Sénat et la Chambre des députés du Mexique, ainsi que de coordonner étroitement au sein des forums parlementaires multilatéraux, en particulier l'Union interparlementaire (UIP).

De son côté, Pedro Vazquez a souligné que le PT soutenait pleinement le renforcement de la coopération politique, diplomatique et globale avec le Vietnam.

Il s'est engagé à collaborer avec la partie vietnamienne pour renforcer les échanges et la coopération de haut niveau entre les ministères et les agences, tout en tirant parti des avantages communs de l'adhésion à la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin d'assurer une croissance stable des échanges bilatéraux.

Pedro Vazquez a également salué les efforts visant à intensifier les échanges et la coopération afin d'approfondir et de transmettre l'héritage des solides relations entre le Vietnam et le Mexique aux jeunes générations, alors que les deux pays célèbrent cette année le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

VNA/CVN