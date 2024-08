Lancement du programme "Journées de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville"

Le vice-président de la ville de Hanoï, Hà Minh Hai, a souligné qu'il s'agit d'un événement organisé par le Comité populaire de Hanoï en collaboration avec celui de Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 70e anniversaire de la Journée de libération de Hanoï (10 octobre). Ce programme vise à valoriser l'importance de la Journée de libération de la capitale, ainsi que les réalisations de 70 ans de construction et de développement de la ville. C'est une occasion de promouvoir et de présenter les caractéristiques culturelles et les patrimoines uniques de la capitale millénaire, aujourd’hui reconnue par l’UNESCO comme ville de la paix et ville créative.

Hà Minh Hai a ajouté qu'il s'agit également d'une initiative visant à renforcer les relations entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les domaines de la culture, du patrimoine, du tourisme, de l'économie, des services et du commerce, afin de créer des conditions favorables pour les entreprises et d'encourager les échanges entre les deux villes.

De nombreuses activités intéressantes

Selon la directrice adjointe du Service de la culture et des sports de Hanoï, Lê Thi Anh Mai, le programme présentera aux habitants et aux touristes de Hô Chi Minh-Ville de nombreuses activités, et des informations sur la coopération étroite entre la capitale et Hô Chi Minh-Ville. L'accent sera mis sur la promotion et la présentation du patrimoine culturel unique de la capitale Hanoï et sur le mode de vie de ses habitants.

Mme Anh Mai a ajouté qu'à cette occasion, le comité d'organisation mettra en avant les villages artisanaux traditionnels de Hanoï à travers un programme de promotion des villages, des produits agricoles et des produits typiques OCOP (Chaque commune son produit) de la capitale.

Selon le comité d'organisation, la cérémonie d'ouverture sera particulièrement impressionnante avec son programme artistique intitulé "Les empreintes de Hanoï". Elle se tiendra le soir du 23 août dans la rue piétonne Nguyên Huê. Ce spectacle inclura des représentations spéciales de chant et de danse inspirées du mât du drapeau de Hanoï, une relique historique particulière et l'un des symboles de la capitale. Ce programme artistique combinera des performances d'orchestres, de chœurs, de danse et d'animation, offrant un regard artistique sur les valeurs historiques et culturelles, ainsi qu'une présentation globale de la capitale Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Parmi les autres activités phares de l'événement, on retrouvera l'exposition sur le thème "Citadelle impériale de Thang Long - Hanoï - Patrimoine pour l'avenir ", une exposition de peintures, de photos et de documents sur les vestiges nationaux spéciaux, le temple de Quôc Tu Giam, ainsi qu'une exposition de photos et de documents marquant le 70e anniversaire de la Journée de libération de Hanoï. Le programme comprendra également la "Promotion et présentation des produits ", combinée à la promotion du tourisme entre Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la présentation de produits des villages artisanaux et de la cuisine de Hanoï. Un programme d'échange artistique, intitulé "Jeunes mélodies", réunira des jeunes de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, la délégation du Comité municipal du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire et du Comité du Front de la Patrie vietnamienne de Hanoï organisera d'autres activités à Hô Chi Minh-Ville, telles que la visite des musées des Présidents Hô Chi Minh et Tôn Duc Thang, ainsi que des dépôts de fleurs aux monuments de l'Oncle Hô et de l'Oncle Tôn.

Ils visiteront également le camp de prisonniers de l'hôpital de Cho Quan, où le camarade Trân Phu s'est sacrifié, et offriront des cadeaux à 70 familles de personnes ayant rendu des services exceptionnels à la nation.

Texte et photos : Tân Dat/CVN