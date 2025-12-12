L’analyse ADN avancée représente une avancée dans l’identification des martyrs

L’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST) a organisé jeudi 11 décembre à Hanoi une cérémonie pour annoncer les résultats de l’identification ADN des restes de soldats tombés au combat, grâce à une nouvelle méthode d’analyse génomique (NGS-SNP).

Dans son allocution, le Pr.-Dr. Chu Hoàng Hà, vice-président de la VAST, a déclaré que le Centre d’analyse ADN de l’Institut de biotechnologie avait collaboré avec des spécialistes internationaux en génétique et en médecine légale de la Commission internationale pour les personnes disparues (ICMP) afin de rechercher, sélectionner et perfectionner une méthode d’identification ADN adaptée au contexte vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle technologie intègre des techniques optimisées d’extraction d’ADN, l’utilisation de marqueurs de polymorphisme nucléotidique simple (SNP) du génome nucléaire, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et un logiciel spécialisé pour la gestion et la comparaison des données. Ce procédé permet une analyse précise des liens de parenté par les lignées paternelle et maternelle jusqu’à quatre ou cinq générations, et se révèle particulièrement efficace pour les restes inhumés depuis des décennies, où l’ADN est fortement dégradé et fragmenté, conditions dans lesquelles les méthodes traditionnelles échouent souvent.

La technique a été testée sur 58 ensembles de restes au cimetière des martyrs de Trà Linh, dans la province de Cao Bang (Nord). Près de 90 % des échantillons ont généré des données SNP d’une qualité suffisante pour la comparaison. Lors de la première phase de comparaison, l’identité de deux soldats tombés au combat, Hoàng Van Hoa et Trân Van Can, a pu être établie.

Chu Hoàng Hà a souligné que l’importance de ces cas dépasse le cadre des confirmations individuelles. Ils représentent une avancée scientifique majeure, démontrant que le Vietnam a surmonté des obstacles techniques de longue date dans l’identification des dépouilles de ses soldats tombés au combat. Ce progrès ouvre la voie au traitement d’un important arriéré de dossiers qui n’avaient pu être résolus avec les technologies précédentes.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a insisté sur l’importance de la coopération bilatérale dans l’identification des soldats tombés au combat, soulignant le rôle central de l’analyse ADN. Il a déclaré que l’ambassade des États-Unis travaillait avec l’ICMP pour apporter du réconfort aux familles vietnamiennes en quête de réponses, tout comme le Vietnam a soutenu les familles américaines au fil des ans.

Trân Van Trung, le frère cadet du martyr Trân Van Can, a déclaré que sa famille avait attendu de nombreuses années pour connaître le lieu de sépulture exact de leur proche. L’identification scientifique, a-t-il dit, a apporté un profond soulagement et une grande paix intérieure, marquant la fin d’une longue et douloureuse recherche.

Selon le Comité directeur pour la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs (Comité directeur 515), plus de 300.000 dépouilles à travers le pays restent non identifiées, et près de 200.000 martyrs n’ont toujours pas été retrouvés. Le Vietnam ambitionne de réaliser l’analyse ADN d’environ 20.000 restes d’ici 2030.

L’Agence vietnamienne d’analyse ADN (VAST) poursuit sa collaboration étroite avec les ministères et les organismes compétents afin d’étendre l’utilisation de cette nouvelle technologie dans les cimetières du pays, contribuant ainsi aux objectifs du Parti et du gouvernement visant à identifier les soldats tombés au combat dont les informations demeurent incomplètes.

VNA/CVN