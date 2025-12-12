Hô Chi Minh-Ville s'allie à Canva : un partenariat stratégique pour l'innovation numérique

Le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville a signé le 11 décembre un accord de coopération stratégique avec Canva, licorne mondiale spécialisée dans la plateforme de design en ligne (basée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie).

L’accord vise à former et à diffuser des compétences numériques créatives auprès d'un large éventail d'acteurs : enseignants, élèves, étudiants, start-up, petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que la communauté des designers et créateurs de contenus.

Photo : VNA/CVN

L’objectif fondamental est de permettre à tous les acteurs de l'écosystème d'accéder à des outils et standards internationaux directement à Hô Chi Minh-Ville. Ceci doit renforcer l’écosystème d’innovation et la capacité d’attraction de licornes technologiques et de grands groupes mondiaux.

Selon Lâm Dinh Thang, directeur du Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, cet accord confirme que la ville n’est pas seulement un berceau pour les licornes nationales, mais aussi une destination fiable et attractive pour les entreprises technologiques internationales.

Hô Chi Minh-Ville dispose d’une base solide pour développer des produits compétitifs à l’échelle mondiale, grâce à un écosystème entrepreneurial dynamique, à une main-d’œuvre jeune et créative et à une communauté d’experts technologiques.

La coopération stratégique entre les deux parties contribuera à bâtir un environnement de création numérique dynamique, à développer des ressources humaines de haute qualité, à accélérer la transformation numérique et à renforcer la compétitivité de la ville sur la carte technologique mondiale, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d’investissement durable à l’international.

Hô Chi Minh-Ville réaffirme sa volonté d’attirer davantage d’entreprises technologiques innovantes et de partenaires internationaux, en créant un espace de connexion, de partage et d’interaction pour des ressources d’innovation diversifiées et de haut niveau. L’accompagnement des entreprises et organisations mondiales de premier plan favorisera un écosystème d’innovation durable, accélérera la transformation numérique et générera des valeurs économiques et sociales concrètes pour la communauté.

Cette collaboration s’inscrit dans le partenariat multilatéral entre Hô Chi Minh-Ville et l’État de Nouvelle-Galles du Sud, fondé sur la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

La consule générale d’Australie à Hô Chi Minh-Ville, Sarah Hooper, a souligné que ce projet illustre la vision commune des deux pays dans les domaines de l’innovation et du numérique.

Elle Liu, directrice nationale de Canva Vietnam, a affirmé que la vitalité de l’écosystème d’innovation de Hô Chi Minh-Ville est la raison pour laquelle Canva a choisi la ville, avec l'engagement d’y accompagner durablement le développement des talents créatifs.

VNA/CVN