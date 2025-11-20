Le leader du PCV rend hommage au Président Hô Chi Minh et aux martyrs à Phu Quôc

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, à la tête d'une délégation de haut rang du Comité central, s’est rendu dans la matinée du 20 novembre à Phu Quôc pour offrir de l’encens et des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh, ainsi qu’au temple et au cimetière des martyrs.

>> Dirigeants non autochtones pour une perspective plus large

>> Le développement de Hon Khoai, une avancée d’un Vietnam aspirant et résilient

>> Le chef du Parti exhorte Thô Châu à devenir une zone spéciale verte, forte et durable

Tô Lâm et sa suite ont exprimé leur profonde gratitude envers le grand leader et les héros tombés pour l’indépendance, la liberté et le bonheur du peuple. Le monument, situé sur la place Hô Chi Minh, se distingue par une statue en alliage de cuivre de 18 m de haut représentant l’Oncle Hô, la main sur le cœur, symbole de son affection pour le Sud.

Photo : VNA/CVN

L’ouvrage est complété par un vaste bas-relief en pierre, sculpté sur ses deux faces, illustrant les paysages nationaux et affirmant la souveraineté maritime du Vietnam.

Le cimetière des martyrs de Phu Quôc, achevé en 1985, s’étend sur plus de 34.000 m² et abrite près de 3.300 tombes. Il constitue l’un des ouvrages culturels et historiques témoignant de la reconnaissance éternelle du Parti et de l’État envers les sacrifices consentis, tout en contribuant à l’éducation des traditions révolutionnaires pour les générations présentes et futures.

VNA/CVN