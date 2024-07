L’ambassadeur Nguyên Ba Hùng reçoit l’Ordre de la Liberté du Laos

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hùng, s’est vu décerner le 29 juillet à Vientiane l'Ordre de la Liberté (Issara) de troisième classe du Laos, pour ses contributions remarquables à la préservation et au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

>> Le président Tô Lâm reçoit le secrétaire général du PPRL et président lao

>> Le Laos et le Vietnam reconnaissants de leurs héros

>> Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations commerciales

Photo : VNA/CVN

Autorisé par le Premier ministre lao, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, a remis la noble distinction à l'ambassadeur Nguyên Ba Hùng.

Le dirigeant lao a affirmé que ces huit dernières années, l'ambassadeur Nguyên Ba Hùng avait bien rempli son rôle de passerelle pour aider à développer les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, dans des domaines tels que politique-diplomatie, économie-commerce, culture, tourisme.

Notamment, il a contribué à encourager certaines grandes entreprises vietnamiennes à venir investir au Laos, contribuant ainsi au développement socio-économique du Laos, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur Nguyên Ba Hùng a exprimé son honneur de recevoir l'Ordre Issara de troisième classe du Laos. Il a déclaré qu’il considérait toujours le Laos son deuxième pays natal.

Le diplomate a souligné que cette noble distinction était une grande source d'encouragement pour lui et ses collègues pour qu’ils poursuivent leurs efforts afin de promouvoir constamment les relations entre les deux pays et de les rendre de plus en plus efficaces, substantielles et durables, dans l’intérêt des deux peuples.

Il a ajouté que quel que soit le poste qu'il occupe dans le futur, il continuerait à faire de son mieux pour l’approfondissement des relations Vietnam - Laos dans tous les domaines.

L’Ordre Issara de troisième classe est une noble récompense de l'État lao décernée aux citoyens lao ayant des réalisations particulièrement remarquables dans la défense, d’édification et le développement du Laos. Nguyên Ba Hùng est le premier ambassadeur étranger au Laos à le recevoir.

VNA/CVN