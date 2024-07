Des responsables et amis au Brésil et en Chine rendent hommage au SG Nguyên Phu Trong

>> Les hommages se multiplient pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le secrétaire d'État américain rend hommage au chef du Parti communiste du Vietnam



>> Lettre de condoléances du président américain suite au décès du SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Une quarantaine de délégations des ministères des Affaires étrangères ; de la Science, de la Technologie et de l'Innovation ; de la Chambre des représentants, du Parti communiste brésilien (PCdoB) ; du Parti travailliste (PT) ; du Parti démocratique travailliste (PDT) ; de l'Association d'amitié Vietnam - Brésil ; des ambassades des pays de l'ASEAN, de Cuba, de Chine, de Russie, des États-Unis, de l’Union européenne ; des amis brésiliens, se sont rendus à l'ambassade du Vietnam pour exprimer leurs condoléances pour le décès du dirigeant vietnamien.

Dans le registre de condoléances, la présidente du PCdoB et ministre de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Luciana Santos, a estimé que l'exemple, la sagesse et le dévouement de Nguyên Phu Trong en faveur de la cause socialiste au Vietnam pourraient inspirer de nombreuses générations, promouvant la prospérité et la solidarité.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Eduardo Saboia, a adressé ses condoléances au gouvernement vietnamien pour le décès de Nguyên Phu Trong, un dirigeant exceptionnel qui a consacré sa vie au pays et au peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Lê Trong Nghia, vice-président du Réseau d'innovation vietnamien à Taïwan (VIN Taïwan), a déclaré que la communauté vietnamienne de Taïwan (Chine) admirait le secrétaire général Nguyên Phu Trong, appréciant ses efforts dans la lutte contre la corruption et l'amélioration de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Selon lui, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a obtenu de nombreux progrès en matière de développement socioéconomique. En outre, les politiques du Parti et de l'État envers les Vietnamiens à l'étranger sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, ont aidé les Vietnamiens d'outre-mer à se rapprocher de leur Patrie et contribuer au développement national.

VNA/CVN