L’ambassadeur de Suisse : les élections législatives et locales garantissent des politiques au service de la population

À l’approche des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 (15 mars), l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) pour évoquer la portée de cet événement politique et les perspectives de coopération parlementaire entre les deux pays.

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Photo : Viêt Duc/VNA/CVN

Selon l’ambassadeur, ce scrutin constitue un moment important pour le Vietnam. Il ne s’agit pas seulement d’une procédure de mise en œuvre de la Constitution, mais vise également à garantir que les politiques adoptées aux niveaux national et local soient appliquées dans l’intérêt de la population.

Thomas Gass a souligné que l’accès des citoyens à des informations claires, compréhensibles et diffusées en temps opportun sur la mise en œuvre de ces objectifs est essentiel pour mobiliser leur soutien et faire en sorte que les efforts de développement du pays se traduisent par des améliorations concrètes dans la vie de la population.

Évoquant l’expérience de la Suisse, pays doté d’un système démocratique particulier où les citoyens peuvent non seulement élire leurs représentants mais aussi participer directement au processus législatif, l’ambassadeur a estimé que, malgré les différences institutionnelles entre les deux pays, ils partagent un principe commun : la participation et la confiance du public sont au cœur d’un développement réussi.

La Suisse souhaite ainsi poursuivre sa coopération avec le Vietnam afin de soutenir les efforts visant à placer les citoyens au centre de la gouvernance et du progrès socio-économique.

Renforcer la coopération bilatérale

L’année 2026 marque le 55ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (1971-2026). Le partenariat bilatéral devient de plus en plus dynamique, non seulement au niveau gouvernemental, mais aussi à travers un renforcement des liens entre les organes législatifs des deux pays. La diplomatie parlementaire est devenue un canal important pour consolider la confiance, la compréhension mutuelle et la coopération à long terme.

Selon Thomas Gass, l’une des priorités de la coopération bilatérale cette année est l’achèvement des négociations de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les quatre pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE/EFTA), à savoir la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Cet accord devrait élargir les échanges commerciaux et les investissements, soutenir le développement durable et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises et les citoyens des deux parties.

Dans ce contexte, l’ambassadeur a souligné que la participation des parlements est essentielle, car tout accord de libre-échange nécessite un large soutien des organes législatifs des pays concernés. Une délégation du Comité parlementaire de l’EFTA devrait effectuer prochainement une visite au Vietnam.

Selon lui, cette visite intervient à un moment opportun, offrant aux parlementaires des deux parties l’occasion d’approfondir leur compréhension mutuelle, d’échanger sur les priorités respectives et de renforcer la dynamique nécessaire à la finalisation des négociations ainsi qu’au lancement du processus de ratification.

Thomas Gass s’est dit convaincu que l’Assemblée nationale du Vietnam pour le mandat 2026-2031, grâce à son rôle de supervision et à ses relations avec les partenaires internationaux, apporterait une contribution importante à cet objectif commun.

Une coopération parlementaire renforcée permettra de garantir que l’accord, une fois conclu, génère des bénéfices concrets pour les économies et les populations des deux pays, tout en consolidant les bases solides de l’amitié qui caractérise les relations bilatérales depuis plus d’un demi-siècle.

VNA/CVN