Le président de l'AN appelle les électeurs à choisir judicieusement les députés

Le président de l’AN et président du Conseil électoral national, Trân Thanh Mân, a appelé les électeurs de tout le pays à choisir avec la plus grande attention des députés dotés d’intégrité, de compétence et de crédibilité, capables de représenter véritablement la volonté et les aspirations du peuple vietnamien.

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Photo : VNA/CVN

Dans une interview exclusive accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille du scrutin (15 mars), le plus haut responsable législatif a mis en lumière l’ampleur des préparatifs, les innovations intégrées au processus électoral ainsi que son message de mobilisation civique adressé à l’ensemble de la nation.

Trân Thanh Mân a décrit ce vote comme un événement politique d’une importance majeure pour le pays, offrant à chaque citoyen l’opportunité d’exercer son droit fondamental de choisir ses représentants au sein des organes de pouvoir de l’État. Il a souligné que la réussite de ce processus exige une préparation méticuleuse et une mobilisation coordonnée de l’ensemble du système politique.

Selon lui, les préparatifs ont été menés de manière proactive et exhaustive, dans le strict respect des réglementations juridiques en vigueur, afin de garantir un scrutin sûr, démocratique et conforme à la loi. L’ensemble du système politique, du niveau central aux échelons locaux, a ainsi coordonné étroitement ses efforts pour assurer le succès de ces élections.

Photos : VNA/CVN

Le cadre directeur de ces élections a été fixé dès le mois de mai 2025 par le Bureau politique à travers la directive N°46, laquelle a été complétée par des orientations stratégiques précises pour assurer une organisation sans faille. Les autorités compétentes ont ainsi finalisé le cadre juridique et les guides opérationnels nécessaires, tandis que les localités ont parachevé la formation technique du personnel, la modernisation des infrastructures d'accueil et les protocoles stricts de sécurité.

La sélection des candidats, phase la plus critique du cycle électoral, s'est déroulée de façon ouverte, démocratique et transparente, tout en assurant à la fois la continuité institutionnelle et le renouveau politique. Suite à la clôture de la troisième conférence consultative, le Conseil électoral national a officiellement validé une liste définitive de 864 candidats pour la 16e Assemblée nationale, répartis dans 182 circonscriptions à travers tout le pays.

Concernant les conseils populaires à tous les niveaux, les listes officielles comprennent 4.223 candidats au niveau provincial et 121.242 candidats au niveau communal, assurant une représentation diversifiée des différentes catégories sociales, des secteurs d’activité et des régions du pays.

Faisant écho aux orientations du secrétaire général Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale a rappelé que, si l’objectif est d’élire un nombre suffisant de représentants, la priorité doit avant tout être accordée à la qualité des élus. Au total, plus de 78 millions d’électeurs sont inscrits sur les listes électorales.

Une innovation majeure de ces élections réside dans l’intégration accrue des technologies numériques. Le passage progressif d’une gestion manuelle à des systèmes numériques permet de réduire les délais de traitement, d’améliorer la précision des données et d’alléger la charge administrative au niveau local.

Parallèlement, les mécanismes d'inspection, de supervision et de résolution des plaintes ont été mis en œuvre systématiquement pour assurer l'équité totale et la transparence du processus. La communication a été intensifiée sur une multitude de plateformes médiatiques pour aider les électeurs à mieux appréhender leurs droits et responsabilités, tandis que des mesures de sécurité ont été déployées pour protéger l'intégrité des systèmes informatiques et du cyberespace.

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN a précisé que ces élections sont les premières organisées sous l'égide de la loi révisée sur l'élection des députés, introduisant des changements structurels comme l'avancement de la date du scrutin de deux mois par rapport aux éditions précédentes. L’organisation du vote a également été adaptée au nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux afin de renforcer la coordination et la responsabilité des autorités concernées. Les méthodes de campagne ont été élargies, incluant désormais des rencontres virtuelles en complément des réunions traditionnelles avec les électeurs.

La transformation numérique constitue l’un des piliers de cette édition. Les données électorales sont intégrées à la base de données nationale sur la population, tandis que les citoyens peuvent utiliser l’application mobile VNeID pour localiser leur bureau de vote et accéder à diverses informations liées au scrutin.

À l’approche du jour du vote, Trân Thanh Mân a exhorté les électeurs à accomplir leur devoir civique avec responsabilité. Exprimant sa confiance dans le patriotisme et l’unité du peuple vietnamien, il s’est dit convaincu que ces élections seront une réussite et constitueront une véritable fête de la démocratie.

VNA/CVN