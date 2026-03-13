Élections législatives et locales : Bac Ninh intensifie sa campagne d’information

À l’approche des élections des députés à la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, la province de Bac Ninh renforce sa campagne d’information. Les activités sont organisées sous diverses formes, adaptées à chaque localité et à chaque public.

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Grâce à ces efforts, les informations liées aux élections sont largement diffusées, contribuant à sensibiliser les électeurs et à créer une atmosphère enthousiaste autour de cet événement politique majeur.

Une communication diversifiée au plus près des habitants

Ces derniers jours, en se rendant dans la commune de Lang Giang (province de Bac Ninh), on peut constater l’ambiance animée à l’approche du scrutin prévu le 15 mars.

Le long des principaux axes routiers, au centre communal, devant les bâtiments publics, dans les écoles et les centres culturels, de nombreuses banderoles et affiches de propagande sont installées. Des panneaux électroniques diffusent également en continu des informations sur les élections, créant une atmosphère dynamique parmi les cadres, les membres du Parti et la population.

Photo : VNA/CVN

La commune de Lang Giang compte actuellement 73 hameaux. Conformément à la loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires, ainsi qu’aux directives des autorités supérieures, la localité a établi six commissions électorales et 76 bureaux de vote, dont six dans des unités militaires stationnées sur le territoire.

La commune recense à ce jour 45.720 électeurs inscrits, dont 3.166 militaires.

Les autorités locales poursuivent actuellement la vérification et la compilation des listes électorales, leur affichage public ainsi que l’impression et la distribution des cartes d’électeurs.

Par ailleurs, les listes officielles et les biographies succinctes des candidats aux élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux ont été publiées conformément à la réglementation et dans les délais fixés.

Parallèlement à ces préparatifs, la commune de Lang Giang a renforcé ses activités d’information pour sensibiliser la population au scrutin.

Des panneaux LED ont été installés au centre communal, dans les bâtiments administratifs, les écoles et les centres culturels. En outre, 50 panneaux d’information ont été placés le long des routes principales, dans les lieux publics et à proximité des bureaux de vote.

Selon Nguyên Thanh Tùng, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Lang Giang, la communication constitue une mission essentielle pour aider les cadres, les membres du Parti et les habitants à comprendre l’importance des élections.

La commune a donc mis en place plusieurs formes d’information adaptées à chaque zone et à chaque groupe d’électeurs, afin de garantir une diffusion rapide et complète des informations électorales.

Dans le quartier de Bac Giang, centre urbain de la province où le nombre d’électeurs est particulièrement élevé, la campagne d’information est également menée de manière simultanée et sous diverses formes.

Le quartier a renforcé la diffusion d’informations sur son portail électronique, ses pages médiatiques, ses comptes Facebook et Zalo OA, ainsi que sur le système de sonorisation local. En parallèle, une propagande visuelle est assurée à travers banderoles, affiches, slogans et drapeaux installés dans les zones administratives et sur les principaux axes routiers.

Le soir du 7 mars, le quartier de Bac Giang a organisé un programme artistique intitulé "Fête nationale – Foi et responsabilité", dédié aux élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031. L’événement a attiré un public nombreux.

Le spectacle comprenait des numéros artistiques, de courtes pièces de théâtre consacrées aux élections et une session interactive de questions-réponses avec des "électeurs avertis ".

Ces activités ont permis au public de mieux comprendre le processus électoral, contribuant ainsi à renforcer la sensibilisation et le sens des responsabilités civiques.

Photo : VNA/CVN

En parallèle des activités culturelles et de la propagande visuelle, le quartier de Bac Giang a également augmenté la durée de diffusion des programmes de la radio locale le matin, à midi et l’après-midi.

Ces programmes portent sur l’importance des élections, les droits et devoirs des électeurs ainsi que les principales dispositions de la législation électorale.

Vi Van Toàn, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du quartier de Bac Giang, a indiqué que les préparatifs électoraux ont été menés avec sérieux et dans le respect des réglementations.

Les organes électoraux sont pleinement opérationnels et les consultations pour la désignation des candidats se sont déroulées de manière démocratique et transparente. En parallèle, la communication a été renforcée afin de créer un consensus au sein de la population et de contribuer au succès du scrutin.

Une campagne d’information coordonnée à grande échelle

En préparation des élections du 15 mars, la province de Bac Ninh a mis en place six commissions électorales pour l’Assemblée nationale, 18 commissions pour les Conseils populaires provinciaux, 689 commissions électorales communales et 2.765 bureaux de vote.

Les autorités ont également établi les listes de candidats : 28 candidats à l’Assemblée nationale pour élire 16 députés ; 137 candidats aux Conseils populaires provinciaux pour élire 85 députés ; et 3.692 candidats aux Conseils populaires communaux pour élire 2.234 députés.

L’ensemble des préparatifs a été mené de manière rigoureuse, conformément aux procédures et aux délais prévus par la loi.

Selon Trân Huy Phuong, secrétaire adjointe du Comité provincial du Parti, la campagne d’information a été lancée tôt et organisée de manière systématique, sous la direction directe du Comité permanent provincial du Parti.

Le contenu de la propagande garantit une orientation politique claire, des informations précises et des formats variés afin d’atteindre efficacement les cadres, les membres du Parti et la population.

Le Département de la propagande et de la mobilisation des masses du Comité provincial du Parti, organe permanent du sous-comité chargé de la communication électorale, a joué un rôle central en élaborant un plan global de communication et en définissant les messages clés pour chaque étape du processus électoral.

De nombreux articles, reportages et dossiers thématiques sur les élections ont été publiés dans les médias provinciaux, reflétant rapidement les préparatifs menés sur le terrain.

Photo : VNA/CVN

Les plateformes numériques et les réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo et YouTube ont également été utilisés efficacement pour diffuser des informations sur les consultations électorales, les préparatifs du scrutin et les activités commémoratives du XIVe Congrès du Parti organisées en parallèle.

Par ailleurs, les Comités populaires des communes et quartiers ont renforcé la communication de proximité à travers les systèmes d’information locaux, afin que les informations électorales parviennent jusqu’aux zones résidentielles, aux hameaux et aux villages.

À ce jour, 960 articles d’information ont été publiés sur les systèmes d’information locaux et les sites web communaux. Les systèmes de sonorisation ont organisé 3 .122 sessions de diffusion d’informations.

Les équipes de propagandistes, les collaborateurs et les personnalités influentes dans les quartiers résidentiels jouent également un rôle important dans la mobilisation des électeurs et dans la remontée rapide des informations sur l’état d’esprit de la population.

L’information électorale est aussi intégrée aux conférences mensuelles d’information politique auxquelles participent près de 500 rapporteurs provinciaux et locaux. Des bulletins d’information sont régulièrement publiés pour les cellules du Parti et les cadres dirigeants afin de garantir une diffusion officielle et uniforme de l’information.

Les comités du Front de la Patrie à tous les niveaux participent également activement à la mobilisation de la population pour les élections.

Le Comité permanent du Front provincial de la Patrie a publié 2.500 exemplaires de son bulletin d’information. De nombreux articles et reportages ont aussi été diffusés sur son portail électronique et sur les plateformes numériques des différents échelons.

Les agences spécialisées ont par ailleurs intensifié la diffusion de la législation électorale. Elles ont distribué 50.000 dépliants juridiques et organisé 13 conférences de formation et de sensibilisation réunissant plus de 2.000 participants.

Le Comité permanent du Comité provincial du Parti a également insisté sur le rôle exemplaire des cadres et des membres du Parti dans l’exercice de leurs droits et devoirs civiques.

Chaque cadre et membre du Parti doit ainsi montrer l’exemple en participant activement au vote et en encourageant leurs proches et les habitants de leur quartier à voter pleinement et dans les délais. Il convient de respecter scrupuleusement la discipline en matière de communication et de diffusion d’informations, de s’abstenir de publier ou de partager de fausses informations et de ne pas instrumentaliser les élections à des fins de division interne.

À Bac Ninh, la campagne électorale est menée de manière globale et coordonnée, sous diverses formes, avec un contenu précis et une orientation claire. Elle contribue ainsi à un large consensus social, encourage la participation active des électeurs au scrutin national et garantit des élections démocratiques, légales, sûres et économiques.

Tu Linh/CVN