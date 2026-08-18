Création de 12 quartiers dans la province de Bac Ninh

Une résolution signée par le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prévoit la création de 12 quartiers dans la province de Bac Ninh.

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Photo : Danh Lam/VNA/CVN

Cette réorganisation administrative, qui entrera en vigueur le 20 septembre 2026, portera à 99 le nombre total d’unités administratives de niveau communal de la province.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a signé la Résolution n°388/NQ-UBTVQH16 portant création de 12 quartiers dans la province de Bac Ninh (Nord).

En vertu de cette résolution du Comité permanent de l’AN, les 12 nouveaux quartiers sont créés en conservant intégralement la superficie naturelle et la population des communes correspondantes. Il s’agit des quartiers de Yên Phong, Tiên Du, Chi Lang, Phu Lang, Luong Tài, Gia Binh, Nhân Thang, Hiêp Hoà, Bô Ha, Lang Giang, Kep et Luc Nam.

À l’issue de cette réorganisation, la province de Bac Ninh comptera 99 unités administratives de niveau communal, dont 45 quartiers et 54 communes.

La résolution entrera en vigueur le 20 septembre 2026.

VNA/CVN