Campagne des 500 jours et nuits pour retrouver les dépouilles des martyrs

Les avis de décès militaires ont jauni avec le temps, tant de fois ouverts puis soigneusement rangés par les familles des martyrs. Ils portent un nom, une unité, une date de décès et le lieu où le soldat est tombé au combat. Pour les proches, ces quelques lignes représentent un immense espoir : celui de pouvoir enfin ramener leur être cher auprès des leurs.

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Le Commandement militaire de la province de Quang Ngai diffuse actuellement des informations concernant les soldats tombés sur le champ de bataille de Quang Ngai, tout en appelant les habitants et les témoins de l'Histoire à fournir toute information susceptible d'aider aux recherches. À la lecture de ces avis de décès, l'émotion est profonde et rappelle avec force le sacrifice des héros tombés pour l'indépendance du Vietnam.

Le martyr Truong Hông Son

La "Campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des dépouilles des martyrs" se poursuit activement dans la province de Quang Ngai. Réunions de coordination, directives successives, équipes chargées des prélèvements d'ADN : tout est mis en œuvre sans relâche.

La reconnaissance envers les héros de la Patrie se traduit aujourd'hui par des actions concrètes. Cette campagne a également permis de redonner vie à des avis de décès que les familles conservent précieusement depuis plus d'un demi-siècle.

Parmi eux figure celui du martyr Truong Hông Son (né en 1936), ancien commissaire politique de la 2ᵉ compagnie du 48ᵉ bataillon de Quang Ngai. Le Commandement militaire provincial espère recueillir auprès des habitants et des témoins historiques des informations permettant de retrouver sa sépulture.

Originaire de la commune de Van Tuong (province de Quang Ngai), il s'est engagé dans l'armée le 20 août 1964. Il a combattu sur sa terre natale avant de tomber au champ d'honneur le 31 janvier 1968, sur la colline 45 de Tra Khuc, dans l'ancien district de Son Tinh.

Près de soixante ans plus tard, sa famille ignore toujours le lieu exact où il repose. Les quelques mots figurant sur son avis de décès demeurent le seul indice dont elle dispose.

C'est pourquoi ses proches lancent un appel aux anciens combattants du 48ᵉ bataillon, à ceux qui ont participé aux combats dans le secteur de la colline 45 de Tra Khuc, ainsi qu'aux habitants ayant vécu dans cette région à cette époque. Le moindre souvenir, le moindre récit concernant le lieu où les martyrs furent inhumés après la bataille pourrait permettre de retrouver sa trace.

Car parfois, un détail que l'on croit insignifiant peut ouvrir la voie à des retrouvailles attendues depuis plusieurs décennies.

L'espoir de retrouver le martyr Nguyên Van Thuân

Le même espoir anime la famille du martyr Nguyên Van Thuân (né en 1941 à Hanoï), soldat du 40ᵉ bataillon de commandos relevant de la 5ᵉ Région militaire.

Les archives militaires et les témoignages de ses anciens compagnons permettent encore de retracer les heures précédant le combat. Dans la nuit du 10 juin 1969, son unité s'était regroupée sous un grand banian au pied du mont Ngang, près de la rivière Vê, à la frontière des communes de Hanh Tin et Hanh Duc, dans l'ancien district de Nghia Hành.

Depuis ce point de rassemblement, les soldats traversèrent discrètement une vaste rizière inondée afin de rejoindre le mont Da Den, dans l'ancien district de Tu Nghia. Cette colline fait face à celle de Da Trang et domine la Route nationale n°1.

Les combats furent d'une extrême violence. Nguyên Van Thuân y trouva la mort. Lors du repli vers Hanh Tin (aujourd'hui la commune de Thiên Tin), ses compagnons ne purent emporter sa dépouille. Ils espèrent depuis lors que des habitants de la région lui auront offert une sépulture au cœur des années de guerre.

Sa famille souhaite aujourd'hui retrouver non seulement les anciens soldats du 40ᵉ bataillon de commandos, mais également toutes les personnes ayant vécu à proximité du mont Dá Den, de la colline Da Trang ou dans les communes de Hanh Duc et Hanh Tin (aujourd'hui Thiên Tin et Nghia Hanh). Toute personne se souvenant d'une tombe ou d'une inhumation réalisée à la hâte pourrait contribuer à mettre un terme à plus d'un demi-siècle de recherches.

Pour leurs proches, l'espoir de pouvoir un jour ramener ses restes auprès de la famille ne s'est jamais éteint.

Le martyr Hoang Minh Suu

Il s'adresse également aux habitants et aux témoins de cette époque, à ceux qui ont assisté aux combats les plus violents, qui ont discrètement offert une sépulture aux soldats tombés et honoré leur mémoire au cœur de la guerre.

Peut-être conservent-ils encore le souvenir d'un lieu, d'un arbre, d'un versant de colline ou d'une tombe anonyme dont personne n'a jamais retrouvé le nom.

Ainsi, ces avis de décès ne racontent plus seulement le sacrifice des martyrs. Reliés aux souvenirs de leurs compagnons d'armes, à la solidarité de la population et à la détermination de la "Campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des dépouilles des martyrs", ils portent désormais une nouvelle mission : fournir les informations nécessaires pour ramener les soldats auprès des leurs.

Au-delà du réconfort apporté aux familles, cette démarche perpétue l'une des plus nobles traditions du peuple vietnamien : "En buvant l'eau, se souvenir de sa source", symbole éternel de gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Minh Thu/CVN

Photos : Commandement militaire provincial de Quang Ngai