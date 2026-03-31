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Brefs / International
L'ambassade américaine au Venezuela rouvre officiellement ses portes

L'ambassade américaine dans la capitale vénézuélienne Caracas a repris ses activités le 30 mars, près de trois mois après que les forces américaines ont lancé un raid dans le pays latino-américain et capturé son président, Nicolas Maduro.

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"Aujourd'hui, nous reprenons officiellement nos activités à l'ambassade des États-Unis à Caracas, ce qui marque un nouveau chapitre de notre présence diplomatique au Venezuela", a déclaré le département d'État américain dans un communiqué. Selon lui, la réouverture de l'ambassade "devrait renforcer les contacts directs avec le gouvernement intérimaire, la société civile et le secteur privé". Les États-Unis ont progressivement renoué leurs liens avec le Venezuela après que la vice-présidente Delcy Rodriguez est devenue présidente par intérim à la suite de la capture de M. Maduro le 3 janvier. Les États-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques en 2019, lorsque le président américain Donald Trump, durant son premier mandat, a reconnu le chef de l'opposition d'alors, Juan Guaido, comme président par intérim du Venezuela.

Xinhua/VNA/CVN

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