L’ambassade du Vietnam en Israël renforce ses recommandations de sécurité

Alors que le conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran entre dans son quatrième jour et continue d’évoluer de manière complexe, l’ambassade du Vietnam en Israël a publié un communiqué appelant la communauté vietnamienne résidant, étudiant et travaillant dans le pays à renforcer sa vigilance et à se conformer strictement aux règles de sécurité des autorités israéliennes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l’ambassade, l’implication des forces du Hezbollah au Liban accroît les risques d’escalade sur plusieurs fronts, tandis que le nombre de victimes liées au conflit tend à augmenter. Israël entre également dans la période de la fête de Pourim, marquée habituellement par d’importants rassemblements. Toutefois, conformément aux directives en vigueur du Commandement du Front intérieur israélien, tout rassemblement pour célébrer Pourim est interdit, y compris dans les abris, afin de garantir une sécurité maximale.

Les mesures de sécurité sont maintenues jusqu’au 7 mars 2026 à 20h00. D’ici là, les autorités israéliennes continueront d’évaluer la situation et pourront ajuster les consignes si nécessaire.

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, l’ambassade recommande aux ressortissants de respecter strictement les réglementations locales ; de suivre régulièrement les informations du Commandement du Front intérieur ; de limiter au maximum les déplacements entre les villes ; de rester à proximité des abris ; d’élaborer des plans de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles et de se tenir prêts à appliquer d’éventuelles instructions officielles de déplacement.

L’ambassade invite également la communauté à maintenir un contact régulier avec la représentation diplomatique. En cas d’urgence ou de besoin d’assistance consulaire, les ressortissants peuvent contacter directement les numéros suivants : +972 555 02 56 16 et +972 508 78 33 73.

Auparavant, le 2 mars, le chargé d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Israël, Nghiêm Xuân Hai Dang, a indiqué qu’à ce jour, aucun ressortissant vietnamien n’avait été signalé blessé ou décédé à la suite des récentes attaques de missiles. Dès le déclenchement du conflit, le 28 février, l’ambassade a activé son mécanisme de réponse d’urgence, assurant une permanence 24 heures sur 24, procédant à des mises à jour horaires de la situation et diffusant régulièrement des recommandations de sécurité par les canaux officiels.

Le recensement et l’actualisation des listes de ressortissants par zone de résidence se poursuivent ; les citoyens sont invités à maintenir un contact étroit avec l’ambassade et à signaler tout changement d’adresse ou toute situation d’urgence.

