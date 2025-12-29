Lâm Dông : Langbiang fait vibrer son héritage - les gongs au cœur du tourisme culturel

Au pied du mont Langbiang, dans la province de Lâm Dông (Centre), les gongs de l’ethnie K'Ho possèdent une sonorité unique, à la fois solennelle comme les montagnes et les forêts, et chaleureuse comme le cœur des habitants locaux.

Photo : TT/CVN

Lorsque le soleil se couche derrière les sommets et que la brume enveloppe les pinèdes, un autre rythme de vie s’installe au pied du majestueux mont Langbiang. Au cœur de la forêt, le cor de Kra Jan K Khang, chef du village, retentit pour lancer le rituel de l’offrande du feu et les prières aux esprits en langue K'Ho, accueillant les visiteurs venus de loin. Une fois le feu allumé, la solennité laisse place à un doux sourire et à des récits empreints de fierté sur la culture locale.

À travers sa voix, tantôt calme, tantôt teintée d’humour, l’essence des gongs et de l’ethnie K'Ho imprègne peu à peu le cœur des visiteurs. "Notre peuple est très hospitalier. La beauté de notre ethnie touche le cœur des touristes", confie Kra Jan K Khang, le regard empreint de fierté.

Une fois la cérémonie terminée, l’atmosphère devient festive et vibrante. Au son cristallin des gongs, les jeunes hommes et femmes des Tây Nguyên exécutent avec grâce la danse Xoang. À Langbiang, cette danse se distingue par son caractère intime, reflet de la vie quotidienne des habitants: transport du riz, pêche, travaux des champs, pilage du riz… Autant de gestes du quotidien transformés en expression artistique.

Photo : TT/CVN

Nguyên Van Tiên (quartier d’An Khanh, Hô Chi Minh-Ville), qui assistait pour la première fois à un spectacle de gongs, ne cachait pas son enthousiasme: "Les habitants m’ont appris à danser, et nous nous sommes tenus par la main autour du feu tout en écoutant les récits de l’ethnie K'Ho. C’était une expérience inoubliable."

Dô Van Anh (Hô Chi Minh-Ville) partage le même sentiment: "Je pensais que le chef du village serait très strict, mais il s’est montré très jovial, utilisant parfois un langage familier proche de celui des jeunes. Cela a fait rire tout le monde. Avec une telle hospitalité, les habitants deviendront de véritables ambassadeurs de leur culture."

Les artisans et la communauté au cœur du projet

Selon Cil Khiôt, directeur adjoint de la zone touristique de Langbiang, la culture du gong est l’âme et l’expression de l’identité de l’ethnie K'Ho. Le son des gongs accompagne les rituels agricoles, les cérémonies de naissance, de mariage et bien d’autres moments importants de la vie communautaire. Aujourd’hui, il résonne également pour accueillir les touristes dans la Vallée des Cent ans, autre appellation de la zone touristique de Langbiang.

Photo : TT/CVN

"Les spectacles de gongs sont devenus une véritable “spécialité” spirituelle, un moyen de faire découvrir notre culture et nos coutumes aux visiteurs vietnamiens et internationaux", a-t-il déclaré.

Organisées depuis l’an 2000, ces représentations nécessitent une mobilisation constante. "De nombreux artisans ont leur propre métier. Les réunir n’est jamais simple, mais notre attachement à l’essence de notre culture nous pousse à persévérer", a confié Cil Khiôt.

Du point de vue de la gestion, Phan Duc Hung, directeur de la zone touristique de Langbiang, a souligné que les artisans et la communauté locale sont toujours au cœur des priorités. "Personne ne comprend, ne préserve et ne transmet mieux la culture du gong que l’ethnie K'Ho elle-même", dit-il.

Photo : TT/CVN

Ainsi, des cours de gong et de danse Xoang sont organisés régulièrement, et des spectacles hebdomadaires permettent de transmettre cet héritage aux jeunes générations. D’autres sites gérés par Dalattourist, comme la cascade de Datanla et le téléphérique de Dalat, développent également des espaces culturels intégrant musique et patrimoine dans l’offre touristique.

Selon Nguyên Thi Kim Giang, directrice générale de la société par actions Lâm Dông Tourism (Dalattourist), ces initiatives permettent aux visiteurs de découvrir le patrimoine de manière authentique tout en assurant des revenus durables aux communautés locales. "Préserver le patrimoine ne signifie pas le figer, mais le faire vivre dans le monde d’aujourd’hui", a-t-elle souligné.

Dalattourist participe activement à la valorisation de l’Espace culturel des gongs des Tây Nguyên, reconnu par l’UNESCO en 2005 comme chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité. Des concerts de gongs et de tambours sont régulièrement organisés au pied du mont Langbiang, et des spectacles gratuits sont proposés chaque week-end au pic Radar.

Photo : TT/CVN

Festival du Gong d’Asie du Sud-Est 2025

À l’occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance par l’UNESCO de l’Espace culturel des gongs des Hauts plateaux du Centre et dans le cadre de l’adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO (musique), le festival se tiend du 18 décembre 2025 au 2 janvier 2026 dans la province de Lâm Dông.

Placée sous le thème "Échos du patrimoine - Connecter l’avenir", la manifestation comprendra notamment un défilé de mode en brocart et le Festival mondial du patrimoine du café 2025.

Tân Dat/CVN