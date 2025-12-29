Hozo City Tết Fest 2025 : Hô Chi Minh-Ville lance les fêtes du Nouvel An

Dans la soirée du 27 décembre, le Hozo City Tết Fest 2025 - grand festival du Nouvel An de la ville - a été officiellement inauguré au parc des rives de la rivière Saïgon. L’événement lance une série d’activités culturelles, musicales et créatives qui se dérouleront sur cinq jours consécutifs, pour culminer avec la grande soirée du compte à rebours du 31 décembre 2025.

Placée sous le thème "City-maze-ing", cette édition ne se veut pas seulement un événement culturel, mais aussi un symbole du dialogue entre tradition et modernité, suscitant l’intérêt tant des habitants que des visiteurs internationaux.

Hozo City Tết Fest 2025 marque également une fusion originale entre le Festival international de musique de Hô Chi Minh-Ville - Hozo et le City Tết Fest, donnant naissance à une programmation riche mêlant culture, musique, créativité et activités communautaires. Le temps fort du festival est la soirée musicale "Maze-ing Vietnam", au cours de laquelle des artistes renommés tels que Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI, Phương My Chi, My Anh et d’autres ont offert des performances marquantes, illustrant la rencontre entre musiques traditionnelles et contemporaines.

Au-delà des concerts, le festival déploie un vaste espace créatif avec l’installation artistico-architecturale "Immersive House", proposant des expériences visuelles, sonores et lumineuses immersives. L’exposition multimédia "CTRL+M – Di san tuong lai" (Patrimoine du futur) constitue également un moment fort, avec les œuvres de 12 artistes et collectifs, offrant de nouvelles perspectives sur le paysage urbain contemporain.

Par ailleurs, les marchés du Tết "Maze-zô" et "Á-Mê! Local" sont devenus des lieux d’échange, de découverte et de shopping de produits créatifs fortement empreints d’identité vietnamienne. Ces activités contribuent à créer un espace culturel diversifié tout en encourageant des initiatives reflétant l’esprit jeune, dynamique et créatif de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Thanh Giang, directrice générale de The Purpose Group et représentante du comité d’organisation, le festival vise à valoriser les valeurs vietnamiennes en les transformant en expériences concrètes et de qualité. Elle souligne que l’identité culturelle ne prend véritablement vie que lorsqu’elle est incarnée par des expériences suffisamment fortes pour toucher le public national et suffisamment universelles pour rayonner à l’international.

En marge du Hozo City Tết Fest 2025, Hô Chi Minh-Ville organisera également six sites de feux d’artifice pour le Nouvel An, soit deux de plus que prévu initialement, témoignant de l’engagement de la ville à offrir des expériences festives attractives aux habitants comme aux touristes.

À noter que le Hozo City Tết Fest 2025 est le fruit de la collaboration entre le Festival international de musique de Hô Chi Minh-Ville - Hozo (organisé par le comité en charge des grandes célébrations de la ville) et le City Tết Fest, porté par The Purpose Group.

Texte et photo : Minh Thu/CVN