Ha Tinh : 90 animaux sauvages relâchés dans la nature

Thai Canh Toan, directeur adjoint du parc, a déclaré le 2 janvier que les espèces réintroduites comprenaient quatre macaques rhésus, cinq macaques assamais, deux macaques à queue courte, un macaque à queue de cochon, 10 cobras chinois, six cobras royaux, quatre tortues-boîtes à carène, deux tortues-boîtes à tête jaune du Nord, 10 tortues à grosse tête, deux tortues de Spengler, deux pythons birmans, huit vipères vertes, 30 couleuvres obscures et quatre geckos tokay.

Photo : VNA/CVN

Ces animaux, classés dans les groupes IB et IIB des livres rouges du Vietnam et du monde, sont considérés comme étant en danger critique d'extinction et extrêmement rares. En raison de la destruction de leurs habitats naturels et du braconnage, ils font l'objet de mesures de protection strictes au niveau national et international.

Ils avaient été remis au Centre de tourisme et de conservation de la biodiversité de Hoàng Liên, dans le parc national de Hoàng Liên (province de Lào Cai), dans le cadre d'un programme de coopération visant à sauver, réintroduire et étudier les espèces sauvages menacées.

Les animaux ont été soigneusement répartis dans différentes zones du parc, préalablement identifiées comme étant les plus propices à leur survie et à leur reproduction.

VNA/CVN