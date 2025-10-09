L’Agence Vietnamienne d’Information lance le livre photo A80 : La Patrie dans le cœur

Conformément aux directives de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation de masse, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a chargé sa maison d’édition de compiler, publier et présenter le livre photo bilingue (vietnamien et anglais) intitulé : A80 : La Patrie dans le cœur .

Rassemblant près de 230 clichés soigneusement sélectionnés à partir des archives de la VNA, de la Marine populaire du Vietnam, du Musée national d’histoire, du Musée des chars et véhicules blindés, ainsi que de plusieurs photographes, l’ouvrage retrace les grands défilés et célébrations nationales depuis la Révolution d’Août et la Fête nationale du 2 septembre 1945 jusqu’à aujourd’hui. Il met particulièrement en lumière la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale 2025, organisée sur la place Ba Dinh à Hanoï.

D’un format de 23 x 25 cm et comptant 224 pages imprimées en quadrichromie, le livre se compose de trois parties. La première, intitulée "Jalons historiques", présente les défilés emblématiques des années 1955, 1973, 1975 et 1985. La deuxième, cœur de l’ouvrage, consacre une large place à la célébration du 80e anniversaire, illustrant les cortèges solennels, les démonstrations aériennes et maritimes, ainsi que la participation de différentes forces et de la population. La troisième, sur le thème "Impressions du Vietnam", conclut l’ouvrage avec des images des dirigeants, des préparatifs, de l’atmosphère festive à Hanoï et de l’accueil du public national et international.

Réalisé avec le soutien du Groupe Viettel et de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, A80 : La Patrie dans le cœur rend hommage à l’histoire, à la fierté et à l’unité du peuple vietnamien et sera distribué dans tout le pays par la maison d’édition de la VNA.

