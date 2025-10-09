>> La Maison d'édition de la VNA lance un livre sur Diên Biên Phu
|Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh visite l’exposition du livre photo intitulée "A80 : La patrie dans le cœur".
Rassemblant près de 230 clichés soigneusement sélectionnés à partir des archives de la VNA, de la Marine populaire du Vietnam, du Musée national d’histoire, du Musée des chars et véhicules blindés, ainsi que de plusieurs photographes, l’ouvrage retrace les grands défilés et célébrations nationales depuis la Révolution d’Août et la Fête nationale du 2 septembre 1945 jusqu’à aujourd’hui. Il met particulièrement en lumière la cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale 2025, organisée sur la place Ba Dinh à Hanoï.
|Lors de la cérémonie de présentation du livre photo "A80 : La Patrie dans le cœur".
D’un format de 23 x 25 cm et comptant 224 pages imprimées en quadrichromie, le livre se compose de trois parties. La première, intitulée "Jalons historiques", présente les défilés emblématiques des années 1955, 1973, 1975 et 1985. La deuxième, cœur de l’ouvrage, consacre une large place à la célébration du 80e anniversaire, illustrant les cortèges solennels, les démonstrations aériennes et maritimes, ainsi que la participation de différentes forces et de la population. La troisième, sur le thème "Impressions du Vietnam", conclut l’ouvrage avec des images des dirigeants, des préparatifs, de l’atmosphère festive à Hanoï et de l’accueil du public national et international.
Réalisé avec le soutien du Groupe Viettel et de la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam, A80 : La Patrie dans le cœur rend hommage à l’histoire, à la fierté et à l’unité du peuple vietnamien et sera distribué dans tout le pays par la maison d’édition de la VNA.
