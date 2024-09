Sommet de Moscou

Les dirigeants de médias des BRICS s'engagent à jouer un rôle plus important

Plus de 60 dirigeants de médias des BRICS venant de plus de 40 pays ont participé au sommet des médias des BRICS qui s'est ouvert à Moscou samedi 14 septembre et ont discuté du rôle des médias des BRICS dans la promotion d'un monde multipolaire.

Photo : NEWS.CN/VNA/CVN

Fu Hua, président de l'Agence de presse Xinhua et président exécutif du Forum des médias des BRICS, a dit dans son discours d'ouverture que le monde d'aujourd'hui est confronté depuis un siècle à des changements sans précédent et que le système de gouvernance multilatérale mondiale est confronté à de graves défis.

Il a dit que les pays BRICS avaient activement promu le développement et la prospérité communs, apportant des certitudes à une économie mondiale incertaine, et qu'ils avaient efficacement maintenu la paix et la sécurité régionales et mondiales, injectant de la stabilité dans un monde en proie à des changements. Les pays BRICS ont également promu vigoureusement les valeurs communes de toute l'humanité, ajoutant une énergie positive à la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, a-t-il déclaré.

La coopération et le développement des BRICS ont de belles perspectives, a-t-il ajouté.

Selon M. Fu, les médias des pays BRICS sont des témoins et des enregistreurs de la coopération des BRICS, ainsi que des participants et des promoteurs. Xinhua est prête à travailler avec tous les collègues des médias pour mieux raconter les histoires des BRICS, améliorant ainsi l'influence et l'attrait de la coopération des BRICS, a-t-il affirmé.

Il a fait remarquer que les médias des BRICS devraient également servir de groupe de réflexion pour le développement des BRICS, en fournissant un soutien intellectuel à la coopération et au développement des BRICS. Les médias des BRICS devraient stimuler conjointement la nouvelle vitalité des technologies avancées, en dotant les reportages et le développement des médias de technologies avancées et applicables. Les médias des BRICS devraient unir leurs forces pour jeter des ponts de coopération médiatique, promouvoir les échanges entre les peuples et l'apprentissage mutuel, et parler d'une seule voix sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

En tant que membre du présidium du Forum des médias des BRICS et organisation hôte du bureau de liaison, Xinhua jouera également un rôle actif dans la planification, la coordination et les services globaux, apportant un soutien solide aux échanges et interactions des médias des BRICS, a-t-il ajouté.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dit dans un message vidéo adressé au sommet que les BRICS constituaient un mécanisme de coopération multilatérale unique, et que toutes les parties menaient une coopération fructueuse depuis de nombreuses années.

Les BRICS sont devenus l'un des piliers importants d'un monde multipolaire, et l'intérêt de la plupart des pays du monde pour ce mécanisme de coopération augmente de jour en jour, a-t-il ajouté.

À l'heure actuelle, la coopération médiatique des BRICS continue à se renforcer et joue un rôle important dans la promotion du développement des relations entre les pays, l'approfondissement de l'amitié entre les peuples et la promotion de la confiance et de la compréhension mutuelles, a-t-il affirmé, ajoutant qu'il espère que le sommet approfondira les échanges médiatiques et la coopération entre les pays, et jouera un rôle dans la présentation complète des pays BRICS et du monde d'aujourd'hui au public de divers pays.

Photo : NEWS.CN/VNA/CVN

Dans son discours, le directeur général de la TASS, Andrey Kondrashov, a remercié Xinhua pour son soutien sans faille au sommet.

L'influence des pays BRICS ne cesse de croître et ils sont devenus une force importante dans différents domaines tels que la politique internationale, l'économie et la culture, a-t-il noté.

Par ailleurs, il a souligné que compte tenu de la richesse du contenu de la coopération des BRICS, les médias des BRICS ne devraient pas se contenter de couvrir les interactions politiques et la coopération économique des différents pays. Ils devraient également veiller à tisser activement des liens d'amitié entre les peuples des pays, a-t-il estimé.

Mohammed bin Abd Rabbo Al Yami, directeur général de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, a dit que son union considérait le renforcement de la coopération avec les médias des BRICS comme une priorité pour son développement, et qu'elle était disposée à échanger et à coopérer largement avec toutes les parties sur la base du respect et de la promotion de la diversité des civilisations.

Nomsa Chabeli, directrice exécutive du groupe South African Broadcasting Corporation, a dit dans son discours que les pays BRICS s'engageaient à établir un ordre international plus inclusif, diversifié et juste, ajoutant que les médias des BRICS devraient continuellement développer les échanges et la coopération, faire mieux entendre leur voix, s'exprimer conjointement au nom des pays BRICS, et promouvoir une opinion publique internationale plus équitable et plus juste.

Le Forum des médias des BRICS a été proposé par l'Agence de presse chinoise Xinhua en 2015 et lancé conjointement avec les principaux médias du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Ce mécanisme est devenu une plateforme pragmatique et efficace pour les échanges et la coopération entre les médias des BRICS.

Cette année, la Russie assure la présidence tournante des pays BRICS. Xinhua et TASS ont convenu d'organiser conjointement le sommet des médias des BRICS dans le cadre du mécanisme du Forum des médias des BRICS.

Xinhua/VNA/CVN