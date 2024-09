Hanoï

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne reçoit le président élu indonésien



Photo : VNA/CVN

Le chef de l'organe législatif vietnamien a félicité Prabowo Subianto pour son élection à la présidence indonésienne. Il s’est déclaré convaincu qu’il conduirait sa nation à de nouveaux acquis, à un développement prospère, à une élévation de sa stature internationale et à la réalisation de son objectif fixé de devenir un pays développé d’ici 2045, son 100e anniversaire de l’indépendance.

Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam souhaitait toujours approfondir son partenariat stratégique avec l’Indonésie pour élever leurs liens à un niveau stratégique global en 2025, date à laquelle ils célébreront le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Il a également salué les résultats de l’entretien approfondi et substantiel entre le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président élu indonésien, qui, selon lui, avaient défini les principales orientations des relations bilatérales.

Prabowo Subianto a, pour sa part, exprimé ses condoléances au Vietnam pour les graves pertes humaines et matérielles causées par le typhon Yagi.

Soulignant les similitudes historiques entre les deux nations, il a exprimé sa confiance dans le fait que la coopération entre le Vietnam et l’Indonésie continuerait de se développer dans tous les domaines pour le plus grand bénéfice des peuples des deux parties.

Il s’est engagé à consolider la collaboration mutuellement bénéfique entre les deux pays. Il a profité de l’occasion pour remercier le Vietnam d’avoir soutenu l’Indonésie lors de sa présidence de l’ASEAN l’année dernière, soulignant que la coopération bilatérale se traduira par une voix plus efficace en faveur de la paix dans la région et dans le monde.

Unir les efforts

Les deux dirigeants ont convenu qu’il était nécessaire de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la prévention des crimes transnationaux pour protéger les citoyens et l'intégrité territoriale de chaque nation, et dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ils ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et ont convenu de maintenir la solidarité, la position commune et les résultats obtenus par l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, tout en promouvant les négociations pour un Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Saluant la coopération entre les deux organes législatifs au cours des dernières années, en particulier après la signature de l’accord de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants indonésienne en août 2023, Trân Thanh Mân a déclaré que les deux parties ont échangé des délégations et partagé leur expérience en matière d’élaboration de lois pour promouvoir la coopération dans des domaines d’importance mondiale tels que les économies vertes, circulaires et numériques, la transition énergétique et les semi-conducteurs.

Le plus haut législateur vietnamien a déclaré espérer que le président élu indonésien soutiendrait la collaboration entre les deux organes législatifs concernant les échanges de délégations et le partage d’expériences.

Il a suggéré que les deux parties unissent leurs efforts pour superviser la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux pays, créer des conditions favorables à une collaboration globale, y compris la connexion des économies, des localités et des entreprises, et les échanges populaires, tout en travaillant en étroite collaboration dans des forums multilatéraux comme l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN, l’Union interparlementaire et le Forum parlementaire Asie-Pacifique.

VNA/CVN