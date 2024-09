Le dirigeant Tô Lâm reçoit le président élu de l'Indonésie

Le plus haut dirigeant vietnamien a salué la visite de Prabowo Subianto, qui témoigne du respect du partenariat stratégique entre les deux pays.

Félicitant l'Indonésie à l'occasion du 79e anniversaire de la Fête nationale (17 août), il a souligné les récentes réalisations de l'Indonésie en matière de développement socio-économique en devenant la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et l'un des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde, avec de nombreuses initiatives. contribué activement à la paix et à la coopération dans la région et dans le monde.

Pour sa part, le président indonésien a exprimé ses condoléances pour les lourdes pertes et dégâts causés par le typhon Yagi au Vietnam. Il a déclaré que l'Indonésie chérissait toujours l'amitié et la coopération traditionnelles avec le Vietnam, le seul partenaire stratégique de l'Indonésie au sein de l'ASEAN, et souhaitait mettre en œuvre plus fermement des mesures pour approfondir les relations.

Les deux dirigeants ont apprécié les développements positifs intervenus ces derniers temps dans le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie, reflétés dans les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux.

Coopération dans divers domaines

Les deux parties prêtent attention et encouragent la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, des affaires maritimes, de la culture, du tourisme, des transports, des échanges entre les peuples et de la coopératon décentralisée.

Au sein de l'ASEAN, l'Indonésie est le troisième partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont presque quadruplé au cours des dix dernières années.

Les entreprises des deux pays encouragent les investissements sur leurs marchés respectifs dans des domaines importants tels que l'industrie de transformation, la fabrication, les services d'hébergement, le commerce, les technologies de l'information, l'agriculture et l'industrie.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à porter le commerce bilatéral à 18 milliards d'USD d'ici 2028 et ont convenu de continuer à encourager et à créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays investissent sur leurs marchés respectifs, en particulier dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique et l'énergie verte, la conversion et le développement des véhicules électriques.

Tô Lâm a déclaré que le Vietnam était disposé à renforcer la coopération avec l'Indonésie pour assurer la sécurité alimentaire et a appelé l'Indonésie à créer des conditions favorables pour que les produits agricoles et halal vietnamiens puissent accéder au marché indonésien.

Les deux parties sont également convenues de renforcer la coopération dans d'autres secteurs tels que la défense et la sécurité, la prévention et lutte contre la criminalité transnationale et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Questions régionales et internationales

Tô Lâm a appelé l'Indonésie à prêter attention et à soutenir l'échange d'expériences et la formation des officiers vietnamiens pour rejoindre la force de maintien de la paix des Nations unies.

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, les deux parties sont convenues de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums et organisations régionaux et internationaux, notamment l'ASEAN, les Nations unies et le Mouvement des pays non alignés, ainsi qu'à promouvoir un développement durable et équitable dans les sous-régions.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et d'aviation en Mer Orientale, le maintien de la solidarité, la position commune et les résultats obtenus par l'ASEAN sur la question liée à cet espace maritime, et la promotion des négociations substantielles et efficaces sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

Tô Lâm a demandé que l'Indonésie envoie des représentants pour assister au Forum du futur de l'ASEAN 2025 et au Sommet de partenariat sur la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) qui se tiendront au Vietnam.

