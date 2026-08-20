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La VNA et le PT mexicain approfondissent leur coopération dans l’information

Dans la matinée du 20 août à Hanoï, une délégation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), conduite par sa directrice générale Vu Viêt Trang, a eu une séance de travail avec une délégation de haut rang du Parti du Travail (PT) du Mexique, conduite par son secrétaire général, le sénateur Alberto Anaya Gutiérrez.

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Photos : VNA/CVN

Souhaitant la bienvenue à la délégation, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, également secrétaire du Comité du Parti de l’agence et cheffe adjointe de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti, s’est réjouie d’accueillir pour la deuxième fois le secrétaire général du PT du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez, tout en exprimant sa haute considération pour le soutien précieux et efficace que le PT accorde à la VNA.

Présentant les développements récents de l’agence, elle a souligné que, sur la base de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam fixant un objectif de croissance à deux chiffres, la VNA a défini trois missions stratégiques : professionnaliser davantage ses activités opérationnelles, diversifier les produits d’information multimédia et accélérer la numérisation des processus de travail.

Dans cette nouvelle phase, l’agence ne cesse de renforcer sa capacité journalistique moderne et d’élargir sa coopération internationale pour accroître le rayonnement de l’information. Elle a également remercié le PT pour son aide dans la formation du personnel, l’impression et la distribution de la revue Vietnam Illustré au Mexique, ainsi que pour les facilités accordées aux correspondants permanents de la VNA.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le secrétaire général du PT mexicain, Alberto Anaya Gutiérrez, a salué les progrès constants de la VNA, affirmant que l’agence savait innover pour suivre son temps tout en préservant ses valeurs fondamentales, notamment l’exactitude et la pertinence de l’information au service de l’intérêt national. Il a réitéré la volonté du PT de servir de pont pour soutenir les journalistes de la VNA au Mexique, afin de rendre compte fidèlement des événements marquants dans les deux pays, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle et les relations bilatérales. Les deux parties sont convenues de promouvoir l’information sur les plateformes numériques et d’optimiser la diffusion des publications de la VNA au Mexique et en Amérique latine.

Auparavant, le 17 août, la délégation mexicaine a rendu visite à l’Hôpital central d’acupuncture, pilier de la coopération bilatérale en médecine traditionnelle depuis plus de deux décennies. Grâce à ce partenariat humanitaire, des experts vietnamiens ont été envoyés au Mexique pour former du personnel et transférer des techniques. Les trois centres d’acupuncture "Hô Chi Minh" à Mexico, Monterrey et au sein de l’Université autonome témoignent de cette collaboration exemplaire, ayant permis de soigner des centaines de milliers de Mexicains, en particulier les personnes âgées et les plus démunis.

Photo : VNA/CVN

Alberto Anaya Gutiérrez a exprimé son émotion face à ces réussites, soulignant le besoin de renforcer les échanges scientifiques et le transfert technologique dans ce domaine.

Auparavant, au ministère vietnamien de la Santé, son vice-ministre permanent Vu Manh Hà a rencontré Alberto Anaya Gutiérrez, précisant que le Vietnam élaborait actuellement une stratégie de développement de la médecine traditionnelle à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045. L’objectif est de combiner harmonieusement les médecines traditionnelle et moderne dans les soins de santé à travers des centres nationaux et régionaux performants.

Le secrétaire général du PT a partagé cette vision, plaidant pour une coopération accrue dans la recherche et la formation de ressources humaines qualifiées, afin de valoriser les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives concrètes pour la santé des deux peuples dans les années à venir.

VNA/CVN