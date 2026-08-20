Santé privée : priorité à la qualité des soins plutôt qu’à la multiplication des établissements

Plutôt que de multiplier les établissements hospitaliers, le secteur privé de la santé doit améliorer la qualité des soins, développer les techniques spécialisées et renforcer la recherche scientifique, les technologies, la transformation numérique et l’innovation, tout en assumant davantage sa responsabilité sociale.

>> Développer le secteur privé de la santé nécessite des politiques spécifiques

Photo : VNA/CVN

Cette orientation a été mise en avant lors du Forum sur le développement de la santé privée au Vietnam 2026, ouvert le 20 août à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Nguyên Van Đê, président de l’Association des hôpitaux privés du Vietnam, le pays compte désormais près de 450 hôpitaux et plus de 50.000 cliniques privées, employant des dizaines de milliers de médecins et de techniciens. Ces dernières années, le secteur privé a contribué à réduire la surcharge du système public, à rendre les techniques médicales avancées plus accessibles aux patients, à créer des emplois et à contribuer au budget de l’État. Il contribue également à promouvoir progressivement les services médicaux vietnamiens dans la région et à attirer des patients étrangers.

Le secteur reste toutefois confronté à plusieurs difficultés, notamment en matière de mécanismes et de politiques, d’accès au foncier et aux financements, ainsi que de ressources humaines hautement qualifiées. Les Résolutions N°68 et N°72 du Bureau politique ont affirmé l’importance du secteur privé et la nécessité de mobiliser efficacement les ressources sociales pour protéger et améliorer la santé de la population.

Placée sous le thème "Créer des institutions - Améliorer la qualité - Développer durablement pour la santé de la population", l’édition 2026 du forum définit trois orientations majeures pour le secteur privé au cours de la nouvelle période.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors du forum, le vice-ministre de la Santé, Dô Xuân Tuyên, a souligné que les secteurs public et privé constituent ensemble un système de santé national unifié. Ils ne doivent ni être séparés ni se concurrencer, mais contribuer ensemble à la protection et à l’amélioration de la santé de la population. La Résolution N° 72 encourage notamment le développement d’hôpitaux privés de grande taille, dotés de techniques spécialisées et offrant des soins de haute qualité conformes aux normes internationales. Elle prévoit également une participation accrue du secteur privé à la prévention des maladies, à la recherche scientifique, à la formation des ressources humaines et à la production de médicaments et d’équipements médicaux.

Le vice-ministre a estimé que la santé privée devait désormais privilégier les techniques spécialisées et les équipements médicaux modernes, plutôt que de multiplier les petits établissements. Le secteur non public doit également accélérer la recherche scientifique, le développement technologique, la transformation numérique et l’innovation, tout en les associant à la responsabilité sociale.

Organisé les 20 et 21 août, le forum réunit les autorités, les entreprises et des partenaires internationaux, notamment ceux de Malaisie et de Chine. Les discussions portent sur la qualité des soins, le développement des ressources humaines et la gestion des risques liés aux investissements privés dans le secteur de la santé.

À travers les échanges, les recommandations et les engagements présentés, le forum entend contribuer à définir des orientations communes pour le développement de la santé privée vietnamienne selon une approche durable, humaine et moderne.

VNA/CVN