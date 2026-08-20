Une dépression tropicale fait route vers le golfe du Tonkin et pourrait se renforcer

D’ici la matinée du 22 août, le système dépressionnaire devrait s’orienter vers l’ouest-nord-ouest et se déplacer à une vitesse d’environ 5 km/h en direction des eaux situées à l’est du golfe du Tonkin. Ses vents pourraient se renforcer pour atteindre 39 à 61 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 75 à 90 km/h.

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Photo : VNMS/CVN

Une dépression tropicale située à l’est de l’île chinoise de Hainan se déplace vers l’ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h et pourrait gagner en intensité en se dirigeant vers la partie orientale du golfe du Tonkin, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Jeudi 20 août à 7 heures, la dépression tropicale se situait à quelques dizaines de kilomètres seulement à l’est de l’île de Hainan, avec des vents soutenus maximaux de 39 à 49 km/h et des rafales avoisinant les 60 km/h. Elle se déplaçait vers l’ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h, une allure nettement plus lente que la veille.

Le 20 août à 7 heures, la dépression tropicale se situait à quelques dizaines de kilomètres seulement à l’est de l’île de Hainan, avec des vents soutenus maximaux de 39 à 49 km/h et des rafales avoisinant les 60 km/h. Elle se déplaçait vers l’ouest à une vitesse de 5 à 10 km/h, soit plus lentement que la veille.

Au cours des prochaines 24 heures, le système devrait poursuivre sa progression vers l’ouest en survolant le nord de l’île de Hainan. D’ici la matinée du 22 août, il devrait s’orienter vers l’ouest-nord-nuest et se déplacer à une vitesse d’environ 5 km/h en direction des eaux situées à l’est du golfe du Tonkin. Ses vents pourraient se renforcer pour atteindre 39 à 61 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 75 à 90 km/h.

Au cours des 48 à 72 heures suivantes, la dépression tropicale devrait continuer de se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de seulement 3 à 5 km/h.

Le déplacement lent du système dépressionnaire constitue une préoccupation majeure, tout comme son intensification potentielle. À l’approche du golfe du Tonkin, la partie orientale du golfe pourrait connaître des vents de 39 à 61 km/h, avec des rafales atteignant environ 75 à 90 km/h, ainsi que des vagues de 2 à 3 mètres et une mer agitée.

À mesure qu’il approche du golfe du Tonkin, la partie orientale du golfe pourrait connaître des vents de 39 à 61 km/h, avec des rafales atteignant environ 75 à 90 km/h, ainsi que des vagues de 2 à 3 m et une mer agitée.

Les navires opérant dans la zone touchée pourraient être confrontés à des orages, des trombes marines, des vents violents et une forte houle.

Des risques accrus sur terre et en mer

Alors que la dépression tropicale se rapproche du golfe du Tonkin, les fortes pluies sur les terres s’annoncent préoccupantes.

Le 20 août, le Nord du pays connaîtra des averses et des orages épars, avec des pluies intenses localisées. Le delta du fleuve Rouge et la province de Phu Tho, dans la moyenne région, devraient enregistrer des précipitations modérées à fortes, voire très intenses par endroits.

Dans la nuit du 20 au 21 août, des précipitations plus intenses devraient se concentrer davantage sur les zones côtières du Nord.

Les zones s’étendant de Thanh Hoa à Quang Tri, plus au sud, continueront également de connaître des pluies modérées à fortes ainsi que des orages, avec des précipitations potentiellement très intenses par endroits. Les habitants sont invités à rester vigilants face aux orages, à la foudre et aux vents forts en rafales.

À Hanoï, des pluies modérées à fortes ainsi que des orages sont prévus pour la journée et la nuit du 20 août, avec des précipitations intenses possibles par endroits. Les températures devraient atteindre 30 à 32°C.

Ces derniers jours, les fortes pluies ont presque saturé les sols dans certaines zones du Nord et du Centre-Nord du pays, provoquant ainsi les risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d’affaissements de sol sur les pentes raides et à proximité des petits cours d’eau.

Alors que la dépression tropicale se dirige vers l’est du golfe du Tonkin et risque de s’intensifier, les zones côtières et montagneuses, ainsi que les zones ayant déjà subi des pluies intenses et prolongées, doivent surveiller de près les alertes météorologiques, en particulier celles concernant les vents violents en mer, les fortes précipitations, les crues soudaines et les glissements de terrain.

VNA/CVN