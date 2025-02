Le Vietnam et le Cambodge ne cessent de cultiver ses relations

>> La victoire du 7 janvier, symbole de l’amitié entre le Cambodge et le Vietnam

>> Le Vietnam et le Cambodge célèbrent leur soutien mutuel pour le 46e anniversaire du 7 janvier

>> Renforcer l'amitié entre les provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le roi Norodom Sihamoni a exprimé sa conviction que l'ambassadeur Nguyên Minh Vu accomplira un mandat fructueux, remplira parfaitement ses fonctions et apportera de nombreuses contributions positives aux relations bilatérales entre le Vietnam et le Cambodge.

Le roi Norodom Sihamoni a souligné l'importance de l'amitié traditionnelle et de la solidarité de longue date entre les deux peuples, exprimant sa joie d'être témoin de l'amitié et de la coopération croissantes entre les deux pays dans tous les domaines comme la politique, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, l'économie, le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Il a affirmé que le Cambodge se souvenaient toujours des contributions du Vietnam dans la lutte passée pour libérer le pays, aidant le Cambodge à échapper au régime génocidaire de Pol Pot.

Exprimant son souhait que les relations bilatérales continuent à être maintenues et développées pour apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays, le roi cambodgien a hautement apprécié le développement global du Vietnam et exprimé sa conviction que sous la direction du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, le peuple vietnamien continuera à récolter encore plus de succès.

De son côté, l’ambassadeur Nguyên Minh Vu a affirmé que les relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme entre les deux pays, cultivées par des générations de dirigeants des deux pays, ont été constamment consolidées et développées.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et accorde une haute priorité à la consolidation et au renforcement de la solidarité et de la coopération globale avec le Cambodge. Il a promis que dans son nouveau poste, il ferait tout son possible pour contribuer à approfondir les relations entre les deux pays, en les rendant plus substantielles et efficaces, en suivant la direction des dirigeants et les aspirations des peuples des deux pays.

Appréciant les grandes réalisations du peuple cambodgien dans tous les domaines, y compris la stabilité politique et la sécurité, le développement économique et le fait que le peuple vit en paix et fasse des affaires en paix, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a exprimé sa conviction que sous le règne sage du roi, le peuple cambodgien continuera à connaître la paix, la stabilité et obtiendra des succès encore plus grands sur la voie de la construction d'un Cambodge prospère et heureux, avec un prestige et une position internationale de plus en plus renforcés.

À cette occasion, l'ambassadeur Nguyên Minh Vu a respectueusement adressé l'invitation des hauts dirigeants du Vietnam au roi Norodom Sihamoni et à la Reine mère Norodom Monineath pour visiter prochainement le Vietnam à nouveau.

Le roi Norodom Sihamoni, au nom de la Reine mère, a exprimé sa profonde gratitude aux hauts dirigeants du Vietnam, souhaitant voir le peuple vietnamien continuer à obtenir de nouvelles réalisations plus importantes sur la voie de la construction et du développement d'un pays prospère et puissant.

VNA/CVN