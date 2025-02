Le Premier ministre reçoit de nouveaux ambassadeurs du Pakistan et de Thaïlande

>> Le Vietnam et le Pakistan promouvront les mécanismes de coopération existants

>> Célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Pakistan

>> Coopération Vietnam - Thaïlande dans la formation de ressources humaines qualifiées

>> Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur amitié grâce à la diplomatie populaire

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Kohdayar Marri, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué son engagement rapide dans le renforcement des relations entre le Vietnam et le Pakistan, en particulier dans les domaines de la culture, des arts et de la religion, qui sont essentiels pour accroître la compréhension mutuelle entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Pakistan disposent d'un vaste potentiel de coopération qui, s'il est pleinement exploité, pourrait approfondir davantage les liens, contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération non seulement entre l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, mais aussi dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique et de l'océan Indien, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que l’ambassadeur serve activement de pont entre les ministères, les agences, les localités et les entreprises des deux pays. Cet engagement actif faciliterait davantage les échanges de délégations et permettrait de reprendre rapidement les mécanismes de coopération bilatérale, à commencer par le Comité commercial mixte.

Les deux parties devraient renforcer les échanges économiques et la collaboration en matière d'investissement en s'appuyant sur leurs potentiels et leurs atouts, afin de porter le commerce bilatéral à plus d'un milliard de dollars, tout en élargissant la coordination dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la formation, du tourisme et des échanges interpersonnels, a-t-il déclaré.

En réponse, Kohdayar Marri s'est engagé à faire de son mieux pour approfondir davantage l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Pakistan pour un bénéfice mutuel, notant que de nombreuses entreprises pakistanaises manifestent un intérêt accru pour le marché vietnamien.

Il a également exprimé le désir de renforcer la connectivité entre localités et entre entreprises, de lancer diverses formes de coopération et de populariser la culture, le peuple, les paysages célèbres et le patrimoine du Pakistan au Vietnam et vice-versa.

Promotion du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande

Lors de la réception de l'ambassadrice Urawadee Sriphiromya, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien facilite toujours son rôle dans la promotion du partenariat stratégique renforcé de plus en plus solide entre les deux pays.

Alors que le Vietnam et la Thaïlande célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026, le Premier ministre a exhorté le diplomate à renforcer les échanges de délégations, soulignant son espoir d'accueillir le Premier ministre thaïlandais pour une visite officielle cette année.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a proposé aux deux parties de maintenir l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale existants, en mettant l'accent sur la stratégie des "Trois connexions" basée sur les avantages mutuels.

Il a également appelé à une coopération plus forte en matière de tourisme, de connectivité des infrastructures et de collaboration en matière de sécurité et de défense, y compris des efforts conjoints contre les organisations terroristes et réactionnaires. Il a également souligné la nécessité de veiller à ce qu’aucun individu ou organisation ne soit autorisé à utiliser le territoire d’un pays pour agir contre un autre.

Le Premier ministre a exhorté l'ambassadeur à jouer un rôle plus actif dans la promotion du commerce et de l'investissement, ainsi que dans le renforcement des liens économiques, interentreprises et interlocalités entre les deux pays.

Le dirigeant a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement thaïlandais d'avoir facilité la préservation et le développement des sites de reliques et des musées dédiés au Président Hô Chi Minh, ainsi que de la rue vietnamienne en Thaïlande ; et pour soutenir la communauté thaïlandaise d’origine vietnamienne dans le maintien de moyens de subsistance stables et dans son intégration dans la société thaïlandaise.

En réponse, Urawadee Sriphiromya a transmis les salutations des dirigeants thaïlandais au Premier ministre Chinh et a affirmé son engagement à promouvoir les visites de haut niveau entre les deux pays en 2025, y compris les visites au Vietnam du Premier ministre thaïlandais et du président de l'Assemblée nationale thaïlandaise.

Elle s’est également engagée à faire tout son possible pour faire progresser l’amitié et le partenariat stratégique renforcé entre les deux nations durant son mandat.

L'ambassadrice a convenu que les deux parties devraient renforcer leur coopération dans le cadre de l'ASEAN, ainsi que dans d'autres organisations régionales dont elles sont toutes deux membres.

VNA/CVN