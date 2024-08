Le secrétaire général et président Tô Lâm entame sa visite d’État en Chine

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm, son épouse et une délégation de haut rang du Vietnam, sont arrivés dimanche matin 18 août dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong, entamant leur visite d’État de trois jours en Chine.

Photo : VNA/CVN

La visite est effectuée à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping et de son épouse.

Le dirigeant vietnamien a été accueilli à l’aéroport international de Baiyun de la ville de Guangzhou par le membre du Comité central du PCC et gouverneur de la province du Guangdong Wang Weizhong, le maire de la ville de Guangzhou Sun Zhiyang et l’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, et son épouse, le consul général du Vietnam à Guangzhou, Nguyên Viêt Dung, et son épouse, ainsi que des membres du personnel du consulat général et des représentants de la communauté vietnamienne à Guangzhou, étaient présents à l’aéroport.

Pendant leur séjour à Guangzhou, province du Guangdong, le secrétaire général et président Tô Lâm et son entourage devraient rendre un hommage floral au martyr Pham Hông Thai sur sa tombe dans le parc commémoratif de Huang Hua Gang, et visiter le site des vestiges du siège de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne.

Le dirigeant vietnamien rencontrera le membre du Politburo, le secrétaire du Comité du Parti de la province du Guangdong, et rencontrera des personnalités de l’amitié chinoise.

VNA/CVN