Prochaine visite du président brésilien au Vietnam : un nouveau chapitre des relations bilatérales

Le président Luiz Inácio Lula a toujours parlé avec émotion de son voyage au Vietnam en 2008 en tant que premier président brésilien à se rendre à Hanoï, souhaitant être témoin direct des impressionnantes réalisations socio-économiques du Vietnam, a indiqué Mauro Vieira.

Photo : AFP/VNA/CVN

En novembre 2024, le Vietnam et le Brésil ont convenu d’élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique après 35 ans d'établissement de relations diplomatiques. Cette étape reflète la force des relations diplomatiques et l’amitié de longue date entre le Brésil et le Vietnam.

Selon le ministre brésilien des Affaires étrangères, les domaines prioritaires de coopération pour renforcer davantage les relations avec le Vietnam dans cette nouvelle période du gouvernement brésilien comprennent la défense, les sciences, les technologies, l'innovation, l'agriculture, la durabilité environnementale et la transition énergétique.

Ces domaines présentent un grand potentiel de renforcement de la coopération, et le Brésil est convaincu que de nouveaux domaines de coopération apparaîtront à mesure que le partenariat bilatéral continue de se développer, a souligné Mauro Vieira.

Selon lui, le Brésil apprécie hautement son partenariat économique avec le Vietnam, démontré par son engagement à développer le commerce bilatéral. Le Brésil s'est fixé des objectifs ambitieux qui peuvent être atteints grâce aux efforts conjoints des deux pays.

Le Brésil est membre du MERCOSUR, toute négociation commerciale impliquant des droits de douane nécessite des décisions de la part des membres. Le Brésil évalue actuellement le cadre le plus approprié pour une coopération économique plus approfondie avec le Vietnam, en tenant compte des politiques économiques des pays membres du MERCOSUR.

Sous l'administration du président Lula, le Brésil met en œuvre des politiques visant à réindustrialiser l'économie, à améliorer la compétitivité de l'industrie et à protéger des emplois de haute qualité. Ces efforts donnent également la priorité aux investissements dans l’innovation et les solutions durables. Le Brésil intègre cette perspective dans toutes ses négociations commerciales en cours.

Le renforcement des liens économiques du Brésil dépend également de l'avancement du programme bilatéral sur des sujets d'intérêt mutuel, tels que l'investissement et les mesures sanitaires et phytosanitaires. Cela créera un partenariat économique plus complet, favorisant une croissance et une prospérité durables pour les deux pays, a conclu Mauro Vieira.

VNA/CVN