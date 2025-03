La visite du dirigeant Tô Lâm à Singapour revêt une grande importance

Photo : VNA/CVN

Seah Kian Peng a rencontré le 12 mars Tô Lâm, estimant que l'élévation officielle des relations des deux pays au niveau de partenariat stratégique global, faisant du Vietnam le premier partenaire stratégique global de Singapour au sein de l'ASEAN, constituait non seulement une étape historique dans les relations bilatérales, mais ouvrait également de nombreuses opportunités de développement et de coopération dans le futur, contribuant au développement commun de la région.

Il a souligné que dans le cadre des nouvelles relations, les deux parties devraient renforcer leurs relations à travers les canaux de Parti, d'État, d’organe législatif, de citoyens et d’entreprises, créant ainsi une base et contribuant à façonner les relations bilatérales à l'avenir. Il a affirmé que Singapour était prêt à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, digne du cadre des relations nouvellement établi. Il a également félicité Singapour pour ses réalisations exceptionnelles obtenues dans tous les domaines, donnant ainsi l’exemple aux pays d’Asie du Sud-Est.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et Singapour partageaient de nombreuses similitudes en termes de valeurs, de culture et de vision du développement, ainsi que des positions communes sur de nombreuses questions régionales et internationales.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont réjouies des résultats de coopération positive et substantielles obtenus récemment dans tous les domaines comme la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, le commerce et l'investissement, les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples et aussi dans de nouveaux domaines potentiels tels que l'économie numérique, la transformation verte, la transformation énergétique, l'innovation...

À cette occasion, Tô Lâm a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân au président du Parlement de Singapour à visiter le Vietnam à un moment opportun. L’invitation a été acceptée avec joie.

VNA/CVN