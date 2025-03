Cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général Tô Lâm à Singapour

Le Premier ministre singapourien et secrétaire général du Parti d'Action populaire (PAP), Lawrence Wong, a accueilli mercredi matin 12 mars le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en visite officielle à Singapour.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’accueil officielle, le dirigeant vietnamien et son hôte ont participé à des rituels solennels.

Au programme, Tô Lâm et Lawrence Wong auront un entretien, assisteront à la cérémonie d'échange de documents de coopération entre les deux pays et rencontreront les médias à l'issue de leur entretien. Un banquet officiel sera également organisé en l'honneur du secrétaire général du PCV.

Il s'agit de la première visite de Tô Lâm à Singapour en tant que secrétaire général du PCV, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales et démontrant l'importance que le Vietnam accorde à l'élévation de ses relations avec Singapour, conformément à sa politique étrangère.

Photo : VNA/CVN

Cette visite devra également approfondir les liens entre le PCV et le PAP, jetant ainsi des bases politiques solides pour les relations bilatérales. Elle contribuera également à promouvoir la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'économie verte, l'économie numérique, les sciences, les technologies et l'innovation, les énergies propres et le développement de centres financiers…

Les relations entre le Vietnam et Singapour se sont fortement développées depuis l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2013.

VNA/CVN