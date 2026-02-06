Déclaration conjointe Vietnam - Cambodge

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Cambodge, les deux pays ont rendu publique le 6 février une Déclaration conjointe

Dans ce document, les deux pays ont réaffirmé leur position constante consistant à accorder une importance particulière aux liens bilatéraux et se sont engagées à se soutenir et à s’entraider mutuellement pour le développement, la paix, la stabilité et la prospérité.

Les deux parties sont convenues des principes fondamentaux pour gérer les questions sans affecter leurs relations bilatérales dans leur ensemble, tout en définissant de nouvelles orientations vers une coopération plus substantielle et plus efficace entre les deux pays : Respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun ; régler les différends par un dialogue franc et constructif ; renforcer le partage d’informations et promouvoir des consultations rapides sur les questions d’intérêt commun ; maintenir le consensus consistant à ne permettre à aucune question de porter atteinte aux relations globales, à la coopération intégrale ou à la solidarité et à l’amitié entre les deux pays ; renforcer l’échange d’informations et traiter en temps opportun les questions émergentes.

La partie cambodgienne a exprimé sa profonde gratitude pour les sacrifices consentis par les volontaires vietnamiens et le peuple vietnamien pour sortir du peuple cambodgien du régime génocidaire dans les années 1970 et 1980, ainsi que pour le soutien du Vietnam à la construction nationale. La partie vietnamienne a exprimé sa sincère reconnaissance pour les sacrifices du peuple cambodgien dans la lutte passée du Vietnam pour l’unification territoriale et l’indépendance nationale dans les années 1960 et 1970, ainsi que pour le développement du pays.

Les deux pays se sont engagées à mettre à profit leurs atouts complémentaires afin de renforcer l’intégration économique bilatérale et régionale, notamment dans les domaines des infrastructures stratégiques et de la connectivité des chaînes d’approvisionnement, de l’agriculture et de l’agro-transformation, de l’énergie et de la logistique, de la coopération économique frontalière, ainsi que de la facilitation de la circulation des biens, des services et des investissements entre les deux économies.

Encouragées par la croissance soutenue récente des échanges commerciaux bilatéraux et par l’engagement d’atteindre à l’avenir l’objectif convenu de 20 milliards de dollars de commerce bilatéral, les dirigeants des deux pays ont convenu de promouvoir et de faciliter davantage le commerce transfrontalier.

Les deux pays ont salué l’inauguration du poste-frontière international de Meun Chey - Tân Nam et sont convenues d’accélérer son intégration au dispositif de transit, tout en faisant progresser l’élévation de Chrey Thum - Khanh Binh au rang de poste-frontière international et l’ouverture d’un poste-frontière fluvial à Khanh Binh. Elles ont également décidé de renforcer la mise en œuvre des accords sur le transport fluvial et de simplifier les procédures transfrontalières, tout en accélérant l’identification du point de connexion de l’autoroute Phnom Penh - Bavet - Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài.

Animées par les efforts conjoints visant à renforcer davantage les liens économiques entre les deux pays, les deux parties ont poursuivi leurs discussions sur l’étude conjointe de nouveaux mécanismes économiques destinés à rapprocher plus étroitement les deux économies, en s’appuyant sur le Plan directeur de la connectivité économique Vietnam - Cambodge à l’horizon 2030.

Elles se sont engagées à continuer d’améliorer l’environnement d’investissement et des affaires, à encourager et à soutenir leurs entreprises respectives dans l’élargissement de la coopération dans des domaines, notamment les télécommunications, l’agro-transformation et le commerce agricole, les énergies renouvelables, les infrastructures, la transformation numérique, la finance, la banque et le tourisme.

Les deux parties ont souligné l’importance de la coopération en matière de défense et de sécurité, se sont engagées à approfondir davantage cette coopération avec une efficacité accrue ainsi que de la coopération en matière de protection consulaire des citoyens des deux pays. Elles sont convenues de faciliter les conditions de résidence, d’études, de travail et d’activités commerciales légales des ressortissants de l’autre pays sur leur territoire respectif.

Les dirigeants des deux pays ont salué les efforts en cours des Commissions mixtes de délimitation des frontières Vietnam - Cambodge et Cambodge - Vietnam visant à trouver des solutions mutuellement acceptables pour environ 16% du tracé de la frontière terrestre restant à démarquer.

Ils ont convenu de renforcer les efforts conjoints visant à préserver, restaurer et valoriser les Monuments de l’amitié Vietnam - Cambodge, considérés comme des valeurs historiques inestimables contribuant à l’éducation aux traditions.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, la santé publique et d’autres comme la culture, le sport, le tourisme, l’énergie, la science et la technologie, l’agriculture et la pêche, les postes, les télécommunications et les technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que l’économie numérique, en vue de promouvoir un partenariat renforcé, la complémentarité et une prospérité partagée.

Le Vietnam et le Cambodge s’efforceront d’achever leurs procédures internes respectives relatives à la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité et de promouvoir la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, reconnaissant que l’entrée en vigueur rapide de cette Convention contribuerait à renforcer la coopération régionale et internationale dans ce domaine.

Ils ont réaffirmé l’importance stratégique du renforcement de la centralité et de l’unité de l’ASEAN, ainsi que de la mise en œuvre pleine et effective de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, en vue de bâtir une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les peuples. Les deux parties ont souligné l’importance du dialogue pacifique, des consultations constructives, des mesures de confiance et de la retenue, ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, y compris la Charte des Nations unies et la Charte de l’ASEAN, sans recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Enfin, les dirigeants vietnamiens et cambodgiens ont réaffirmé la position de principe de l’ASEAN sur la Mer Orientale. Elles ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la sûreté ainsi que de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime. Elles ont réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, d’exercer la retenue dans la conduite d’activités susceptibles de compliquer la situation, et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

