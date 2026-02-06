Le secrétaire général Tô Lâm termine avec succès sa visite d’État au Cambodge

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et la haute délégation l'accompagnant ont quitté Phnom Penh au soir du 6 février, clôturant avec succès leur visite d'État au Royaume du Cambodge.

Le dirigeant vietnamien a également co-présidé la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du PCV et la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC) et celle entre les trois dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, tenues au Cambodge

Dans le cadre de sa visite, Tô Lâm a eu une entrevue avec Samdech Techo Hun Sen, président du Sénat et chef de l’État par intérim du Cambodge, et a rendu visite à la Reine-Mère Norodom Monineath Sihanouk. Il a également rencontré le président d’honneur du PPC, Heng Samrin, et a assisté à la signature et l’échange de documents de coopération entre ministères, agences et localités des deux pays.

Tô Lâm a également rendu hommage aux monuments nationaux à Phnom Penh et a rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge.

Sur la base de la solidarité et du respect mutuel, les deux parties ont réaffirmé leur détermination à ouvrir une nouvelle étape de coopération, de consolider les relations politiques et la collaboration et le soutien mutuel dans le maintien de la stabilité politique, de la sécurité ainsi que de promouvoir la connexion entre les deux économies vietnamienne et cambodgienne.

Lors de la rencontre entre le Bureau politique du PCV et le Permanence du Comité central du PPC, les deux parties ont convenu de consolider la confiance politique, de maintenir des visites et contacts de tous niveaux, notamment ceux de haut niveau et via des canaux du Parti et de l’ État. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans la défense, la sécurité, la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité.

Face à un contexte régional complexe, les chefs des Partis du Cambodge, du Laos et du Vietnam, lors de leur rencontre à Phnom Penh, ont souligné la nécessité de renforcer leur solidarité et de maintenir des consultations régulières. Cette coordination étroite vise à protéger les intérêts légitimes de chaque nation et à préserver un environnement de paix et de stabilité propice au développement.

À cette occasion, les dirigeants ont assisté à la signature d'un accord de coopération entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères du Vietnam et la Commission des Relations extérieures du Comité central du PPC pour la période 2026-2030.

Onze autres documents ont fait l'objet d'échanges, dont le Plan de coopération 2026 entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère cambodgien de l'Intérieur, ainsi qu'un accord de coopération entre le ministère vietnamien des Affaires ethniques et religieuses et le ministère cambodgien des Cultes et des Religions et une série d'accords de coopération entre la province vietnamienne de Tay Ninh et les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Prey Veng et Tbong Khmum ; ainsi qu'entre la province vietnamienne de Dong Nai et les provinces cambodgiennes de Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom et Stung Treng.

To Lam et Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la pose de la première pierre de l' École d'amitié Cambodge - Vietnam. Grâce au soutien du Vietnam, cet établissement, qui accueille 6. 000 élèves, sera modernisé pour répondre aux normes éducatives les plus élevées.

La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm contribue non seulement à consolider les bases politiques solides des relations Vietnam - Cambodge, mais donne également un nouvel élan à la promotion d'une coopération globale entre les deux Partis et les deux pays, ainsi qu'entre les trois Partis et les trois pays Cambodge - Laos - Vietnam, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable de la région.

