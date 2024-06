La visite de Vladimir Poutine au Vietnam souligne le partenariat stratégique intégral bilatéral

La visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam les 19 et 20 juin créera un élan politique aux relations entre les deux pays, a déclaré la Professeure agrégée Anna Kireeva, experte en études orientales à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), relevant du ministère russe des Affaires étrangères.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Professeure agrégée Anna Kireeva a déclaré que cette visite revêtait une grande importance pour les relations bilatérales, après la dernière visite du président Vladimir Poutine au Vietnam en 2017, alors qu'il participait au Sommet des leaders du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Ce voyage vise à affirmer le partenariat stratégique intégral de haut niveau et constitue une réaffirmation des engagements des deux pays à respecter les principes de développement de leurs relations.

Notant qu'il s'agit d'un moment très important où la Russie restructure ses relations économiques extérieures, la chercheuse russe a déclaré que le Vietnam était un pays en développement et une économie en croissance, tout à fait capable d'apporter d'énormes opportunités à la Russie en termes d'investissement, de production, d'agriculture, de logistique et de tourisme.

Parallèlement, la Russie peut fournir au Vietnam de nombreuses capacités en matière de technologie numérique, de construction de villes intelligentes et d’infrastructures urbaines, d'autant plus que Moscou est l'une des villes les plus avancées au monde en termes d’infrastructures urbaines.

Pour promouvoir les relations bilatérales, Mme Kireeva a proposé d'augmenter les investissements bilatéraux et de renforcer la coopération dans l'éducation en construisant un programme éducatif commun.

Il s'agit de la cinquième visite au Vietnam du président russe Vladimir Poutine. Le Vietnam est également l'un des premiers pays que le président russe visite après avoir réélu pour un cinquième mandat présidentiel, début mai. Selon Mme Kireeva, cela montre que pour la Russie, le Vietnam est un partenaire important en Asie du Sud-Est, tout en affirmant que le pays est une des priorités dans la politique étrangère de la Russie dans le monde, et pas seulement en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN