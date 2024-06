La Russie s'intéresse à consolider ses relations avec le Vietnam

>> Le président russe effectuera une visite d'État au Vietnam

>> Le Vietnam considère la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires

>> La visite présidentielle approfondit le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le Dr. Timofeev a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, l'un des partenaires importants de la Russie, se distingue par une économie en forte croissance et un vaste marché. Le Vietnam a signé un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne (EAEU), ce qui profite aux deux économies. La visite d'État du président Vladimir Poutine au Vietnam témoigne de l'attention particulière que le plus haut dirigeant russe accorde aux relations bilatérales, a-t-il ajouté.

Le Dr. Timofeev a indiqué que la promotion de la coopération économique et commerciale serait l'une des principales priorités des deux pays. Il a également prévu que la visite du dirigeant russe créerait une dynamique pour le secteur de la numérisation. La Russie a en effet acquis un grand savoir-faire dans la technologie numérique et est prête à partager ses réalisations. En outre, le pétrole et le gaz restent l'un des principaux domaines de coopération économique entre le Vietnam et la Russie.

2024 est l'année où la Fédération de Russie assume la présidence tournante du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

Dr. Timofeev a souligné qu'il existait de nombreuses opportunités favorables pour les deux parties d'élargir leur coopération.

VNA/CVN