La visite présidentielle approfondit le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie

Cette visite revêt une signification particulière, a-t-il souligné dans un article intitulé "Le Vietnam - Une destination spéciale du président Vladimir Poutine" signé par l’analyste international de l’actualité Grigori Trofimchuk.

Cette visite est hautement symbolique puisqu’elle a eu lieu à l’occasion de la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre la Fédération de Russie et la République socialiste du Vietnam (16 juin 1994 - 1994), jetant les fondements et les bases juridiques des relations dans la nouvelle étape de développement, a-t-il écrit.

Trofimchuk a déclaré que l’ancienne Union soviétique, la Fédération de Russie d'aujourd’hui et le Vietnam adhèrent aux principes cohérents de coopération et de partenariat étendu. Le Vietnam se distingue parmi les partenaires amis de la Russie, les bonnes relations de coopération entre les deux pays ont été prouvées dans le passé et à l’heure actuelle.

Concernant les relations économiques et commerciales, selon l’auteur, l’Accord de libre-échange (ALE) entre l’Union économique eurasiatique (UEEA) et le Vietnam signé en 2015 est une garantie fiable du principe de libre coopération entre les pays.

En tant que partenaire stratégique intégral de la Fédération de Russie, le Vietnam occupe une position importante dans la politique de pivot vers l’Est de la Russie, a-t-il poursuivi, indiquant qu’une coordination plus étroite entre les deux pays contribuera au développement stable de l’importante région économique internationale de l’Asie du Sud-Est.

Les relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la Russie disposent encore d’un grand potentiel de développement, l’énergie étant un domaine clé de coopération. Les échanges culturels et éducatifs se sont élargis, la coopération entre les localités des deux pays est devenue de plus en plus dynamique entre lesquels la communauté vietnamienne en Russie joue un rôle de passerelle, a-t-il estimé.

Trofimchuk a affirmé que dans la perspective d’un autre événement important, le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1950-2025), la visite du président russe Vladimir Poutine au Vietnam renforcera la force motrice pour approfondir le partenariat stratégique intégral bilatéral.

