Un site d’information de Singapour souligne la relance de l’économie vietnamienne

Le site maritimefairtrade.org cite le dernier rapport économique semestriel de la Banque mondiale (BM), qui prévoit que l’économie vietnamienne atteindra un taux de croissance de 5,5% cette année et de 6% l’année prochaine.

Le site affirme qu’après avoir connu une récession l’année dernière, l’économie vietnamienne a montré des signes de rétablissement au début de cette année, portés notamment par les exportations, la consommation et l’investissement privé. Selon les prévisions, les exportations devraient augmenter de 3,5% cette année, grâce notamment à une amélioration progressive de la demande mondiale. En outre, le secteur immobilier devrait connaître un changement positif d’ici la fin de cette année et l’année prochaine.

Le site singapourien prévoit ainsi que l’investissement total réel et la consommation privée devraient augmenter respectivement de 5,5% et 5% en 2024 au Vietnam.

Il cite Sebastian Eckardt, directeur de la BM chargé des affaires de l'Asie de l'Est et le Pacifique pour la macroéconomie, le commerce et l'investissement, qui a déclaré qu'investir dans des projets d'infrastructures publiques va au-delà de la relance économique immédiate. Les efforts visant à améliorer la gestion des investissements publics permettront également de combler les lacunes critiques en matière d’infrastructures dans les domaines de l’énergie, des transports et de la logistique, qui sont fondamentales pour la croissance économique à long terme du Vietnam.

Selon l'article, la BM recommande d'accélérer les projets d'investissement dans les infrastructures financés par des ressources publiques. Cela contribuerait à stimuler davantage l’économie, avec un potentiel supplémentaire de 0,1 point de pourcentage de croissance du PIB pour chaque point de pourcentage d’augmentation de l’investissement public en part du PIB.

La section spéciale du rapport propose des recommandations pour soutenir les start-up innovantes afin de contribuer à la croissance de la productivité du Vietnam, indique le rapport.

