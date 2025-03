L'áo dài de nouveau en fête à Hô Chi Minh-Ville

La cérémonie d'ouverture de la 11 e Fête de l' áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2025, placée sous le thème "Áo dài Việt Nam - Vươn cao Việt Nam" ( Áo dài vietnamien - Élan du Vietnam), a eu lieu le soir du 7 mars dans la rue piétonne Nguyên Huê (1 er arrondissement). Cet événement culturel et touristique marquant de la mégapole du Sud est organisé chaque année en mars par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et l'Union municipale des femmes.

La cérémonie inaugurale du 11e Festival de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2025 a attiré plusieurs dirigeants aux niveaux central et municipal, ainsi qu'un grand nombre de citoyens et de visiteurs nationaux comme étrangers.

Programme culturel et artistique spectaculaire

Le moment fort de la soirée d’ouverture a été le programme artistique composé de trois chapitres. Le premier, intitulé "Áo dài và Khúc hát những dòng sông" (L'áo dài et le chant des rivières), présentait six collections avec plus de 70 modèles de cette tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes. Il retrace l'histoire de la formation et du développement de la région de Saigon - Gia Định (ancien nom de l'actuelle Hô Chi Minh-Ville), liée au fleuve Saigon, chaque áo dài étant une œuvre d’art, imprégnée d’identité culturelle et racontant l’histoire de la localité.

Le deuxième chapitre, "Áo dài và Những con đường hoa lửa" (L’áo dài et les routes des fleurs et du feu), exposait quatre collections totalisant 80 modèles d'áo dài inspirés de légendes héroïques et touchantes associées à la guerre de résistance pour l'indépendance nationale. Un spectacle artistique qui a emmené les visiteurs dans un voyage émotionnel, des jours difficiles de la guerre jusqu'à la paix et l'indépendance.

Le troisième chapitre, intitulé "Áo dài - Rực rỡ sắc màu Việt Nam" (L’áo dài - couleurs brillantes du Vietnam", était considéré comme une symphonie de couleurs éclatantes inspirantées de sept collections rassemblant plus de 120 modèles d’áo dài. La tunique traditionelle des femmes vietnamiennes n'est pas seulement une fierté nationale mais aussi un symbole éternel de l'intégration internationale du pays.

Le programme a attiré la participation de près de 60 créateurs d'áo dài venus de différentes localités du pays, ainsi que de plus de 30 artistes et célébrités des domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture et du sport, entre autre, en tant qu'ambassadeurs de la fête de cette année.

Promouvoir l'image du Vietnam

S'exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Đuoc, a déclaré : "La 11e Fête de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville 2025 devrait poursuivre le succès de ses dix éditions précédentes, continuer d'honorer la beauté de la tunique traditionnelle, de faire rayonner la quintessence de la culture nationale, contribuant à la promotion de l'image du pays et de Hô Chi Minh-Ville, s'inscrivant dans la dynamique, la créativité, l'intégration, mais aussi dans la préservation des bonnes valeurs traditionnelles de la nation".

Selon Nguyên Van Đuoc, la fête de cette année n'est pas seulement un événement culturel et touristique ouvrant une série d'activités en l'honneur du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril 1975), mais marque également la forte transformation de Hô Chi Minh-Ville, qui s’engage à rejoindre l’ensemble du pays pour entrer dans une nouvelle ère.

En outre, l'organisation de la Fête de l’áo dài début mars a également pour but de commémorer le 1985e anniversaire du soulèvement des sœurs Trung et la 115e Journée internationale des femmes. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux contributions des femmes vietnamiennes à la défense de la Patrie, à la construction des familles et de la société. Cet événement est également une invitation aux amis et touristes internationaux dans une ville dynamique, moderne et passionnante, aux habitants toujours généreux, hospitaliers et heureux.

Une kyrielle d'activités passionnantes

Selon les organisateurs, de nombreuses autres activités intéressantes et dynamiques ponctueront le festival. Entre autres, programme de représentation d'áo dài le 8 mars, avec la participation d'environ 3.000 personnes dans la rue piétonne Nguyên Huê et de plus de 50.000 autres aux points de connexion dans 21 localités dont la ville de Thu Duc de Hô Chi Minh-Ville ; programme de création d’áo dài avec la participation de designers talentueux ; concours "Charme des áo dài de Hô Chi Minh-Ville" le 9 mars ; concours de peinture d’áo dài ; ou encore concours de photo d’áo dài en ligne sur le thème "L’áo dài avec des sites historiques du 30 avril", etc.

Cette 11e édition de la fête annuelle de l’áo dài de la mégapole du Sud rassemble la participation de 30 ambassadeurs et invités, dont le consul général de Biélorussie à Hô Chi Minh-Ville, Ruslan Varankou, et son épouse ; les Artistes du Peuple Bach Tuyêt et Kim Xuân ; l'Artiste Émérite Phi Diêu ; les artistes Tang Phúc et Bang Di ; les reines de beauté Hà Kiêu Anh (Miss Vietnam 1992), Lê Nguyên Bao Ngoc (Miss Intercontinental 2022), Huynh Thi Thanh Thuy (Miss International 2024), Nguyên Ngoc Kiêu Duy (Miss Vietnam 2024)...

L'événement attire également 53 célèbres créateurs d'áo dài, dont Dô Trinh Hoài Nam, Vo Viêt Chung, Viêt Hùng, Trung Dinh, Ngô Nhât Huy, Vu Thao Giang, Tuân Hai, Nguyên Tuân, Dang Trong Minh Châu, Dinh Van Tho, Liên Huong, Duc Vinicie, Ta Linh Nhân, Viêt Bao, Ella Phan, Huy Doan et Thu Thuy.

Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, avec le désir de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles du costume national, tout en inspirant et en diffusant l'amour de l'áo dài auprès des visiteurs nationaux et étrangers, la fête de cette année est organisée dans des sites historiques, culturels, touristiques et des monuments importants de la mégapole du Sud. L'événement promet d'offrir de nombreuses activités uniques et attrayantes, honorant la beauté de la tunique traditionnelle vietnamienne.

L'événement durera jusqu'au 9 mars.

Texte et photos : Tân Dat/CVN