Une beauté de Cân Tho couronnée Miss National Vietnam 2024

>> La Vietnamienne Huynh Thi Thanh Thuy sacrée Miss International 2024

>> Le Vietnam progresse sur la carte mondiale de la beauté

>> Mrs Earth Vietnam couronnée Mrs Earth International 2024

Âgée de 21 ans, Nguyên Ngoc Kiêu Duy, déjà couronnée Miss Tây Đô 2023 et Miss FPTU Can Tho 2022, a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant le titre de Miss National Vietnam 2024. Ses compétences en communication en anglais et sa confiance en soi, largement saluées par le jury, ont indéniablement contribué à sa victoire.

Ses première et deuxième dauphines sont Dô Thi Phuong Thanh de la province de Thai Binh, au Nord, et Nguyên Thi Câm Ly de la province de Dak Lak, dans les hauts plateaux du Centre.

Le concours Miss National Vietnam 2024 ne se limite pas au titre principal. Les organisateurs ont souhaité mettre en avant la polyvalence des candidates en créant une multitude de distinctions. Ainsi, aux côtés de la reine de beauté, ont été élues Miss Talent, Miss Tourisme, Miss Médias et Miss Mode, entre autres.

La nouvelle Miss National Vietnam 2024 aura l'honneur de représenter le pays sur la scène internationale lors du concours Miss International 2025.

VNA/CVN