Assigner les tâches aux forces participant à la grande parade militaire sur la place Rouge

>> Des soldats vietnamiens se préparent pour le défilé sur la Place Rouge à Moscou

Hoàng Xuân Chiên a affirmé qu'il s'agissait de l'une des activités importantes de l'armée vietnamienne en matière de défense et de politique étrangère en 2025, avec une signification politique et diplomatique particulière, contribuant à renforcer la confiance stratégique entre les armées des deux pays. En même temps, cela démontre l’attachement constant et à long terme du Vietnam aux pays qui l’ont accompagné et soutenu dans la cause de la défense et de l’édification nationales.

L'invitation officielle de la Russie au Vietnam à envoyer ses troupes pour participer au défilé militaire sur la place Rouge pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique démontre non seulement le respect et l'appréciation du rôle du Vietnam, mais constitue également une démonstration vivante de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique global entre les deux pays, en particulier dans les domaines de la défense et de la coopération technique militaire.

C'est aussi l'occasion de rehausser l'image, la position et le courage de l'Armée populaire du Vietnam, prête à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale pour la paix et le développement durable. C'est une opportunité précieuse pour l’armée vietnamienne d'accumuler de l'expérience dans l'organisation et la participation à des événements à grande échelle, servant efficacement les activités politiques et de défense importantes du Parti et de l'État dans les temps à venir, a-t-il ajouté.

Hoàng Xuân Chiên a donc demandé aux forces participant au défilé de respecter strictement la discipline, de surmonter les difficultés, de maintenir la détermination et la solidarité, d'accomplir avec succès les tâches assignées, d'assurer une sécurité absolue dans tous les aspects, contribuant ainsi à diffuser la bonne image des soldats vietnamiens aux yeux des amis internationaux.

Selon un représentant de l'École des officiers de l'armée 1, cet établissement a élaboré un plan de formation et de pratique, créé un comité d’organisation, procédé à la sélection des forces et organisé une formation rigoureuse.

Toutes les préparations comme les équipements militaires, la nourriture, les médicaments, l'emballage des bagages, les procédures légales... ont été pratiquement remplis. Tout est prêt à effectuer la mission.

