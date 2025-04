Le chef du Parti rend hommage aux héros de la réunification

Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale Tô Lâm a rencontré à Hô Chi Minh-Ville le 21 avril une délégation de héros et de vétérans de diverses forces ayant directement participé à la campagne de Hô Chi Minh en 1975, qui a conduit à la libération du Sud et à la réunification nationale, à l'occasion du 50 e anniversaire de cette victoire historique (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait des généraux, des héros des Forces armées populaires, des officiers du renseignement, des forces spéciales de Saïgon, des guérilleros, d'anciens jeunes volontaires et du personnel logistique de guerre.

Présentant ses salutations et ses meilleurs vœux à tous les délégués présents, le secrétaire général du Parti a souligné que la victoire du 30 avril 1975 était non seulement le triomphe de la détermination inébranlable et de la grande solidarité du peuple vietnamien sous la direction du Parti, mais aussi un symbole de l'aspiration à l'indépendance nationale, à la liberté et à la paix.

Ce succès a été bâti sur l'immense sacrifice de millions de soldats et de civils à travers le pays, a-t-il déclaré, soulignant que les générations actuelles et futures doivent toujours chérir et honorer les contributions de ceux qui ont combattu et sont tombés pour la réunification du pays.

Évoquant les cinq dernières décennies, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la fierté croissante du pays pour sa paix et sa prospérité durement gagnées. Cette victoire historique a jeté les bases de la progression constante du Vietnam vers le socialisme et a réaffirmé la confiance du peuple dans la direction du Parti et la mission historique de la nation, a-t-il déclaré.

Il a exposé les principales orientations stratégiques de la défense et de l'Armée populaire, soulignant qu'au milieu de changements mondiaux et régionaux rapides et imprévisibles, il est crucial de maintenir la vigilance, la détermination et le calme face aux défis géopolitiques et géoéconomiques.

Il a également insisté sur la mission de l'Armée populaire et de la Sécurité publique populaire : améliorer leurs capacités, tout en agissant comme force de combat, force de travail et force de production, contribuant au développement économique et assurant la protection de la Patrie, à l'avance et à distance.

Photo : VNA/CVN

Le leader du Parti a informé les participants des efforts déployés par le ministère de la Défense pour rationaliser les organisations militaires locales, les rendant à la fois légères et performantes, afin de répondre aux exigences du nouveau contexte.

Il a souligné le leadership absolu du Parti sur l'armée et l'importance d'impliquer l'ensemble du système politique dans les efforts de restructuration. Construire une armée compacte, efficace et puissante est essentiel pour relever les défis futurs, notamment gagner des guerres sous toutes leurs formes et protéger les intérêts nationaux.

Tô Lâm a déclaré que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont activement mis en œuvre la Résolution du 8e plénum du 13e Comité central du Parti sur la stratégie de défense. L'armée continue de jouer un rôle clé dans la défense, la réponse aux catastrophes, les opérations de sauvetage et le développement des régions stratégiques, notamment les zones reculées, frontalières et insulaires. Elle contribue également activement au développement rural d'un nouveau genre et à la réduction durable de la pauvreté, a-t-il noté.

Il a souligné la nécessité d'innover dans la construction d'une armée politiquement forte et dans le développement d'une intégration internationale efficace et d'une diplomatie de défense, notamment par un engagement actif et continu dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et d'autres missions internationales afin de renforcer sa position internationale.

Il a rappelé à la Commission militaire centrale d'accorder une attention particulière à la construction d'une organisation militaire du Parti intègre, forte et exemplaire, et à la préparation des Congrès du Parti à tous les niveaux et du XIIe Congrès de l'organisation militaire du Parti.

En ce qui concerne la Force de sécurité publique populaire, il a noté que depuis sa restructuration en 2018, elle est devenue plus rationnelle et plus efficace. Le ministère de la Police a supprimé les forces de police au niveau des districts, assumé de nouvelles responsabilités et déployé des agents dans les communes - une politique largement soutenue par la population. Outre le maintien de la sécurité politique et de l'ordre public, les forces de sécurité publique ont apporté une contribution stratégique au développement national et à la protection de la vie quotidienne de tous les citoyens.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a offert des cadeaux aux participants.

VNA/CVN