Avec son courage, sa sagesse et sa force, le Vietnam continue de créer des miracles dans la nouvelle ère

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président de l'État, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FFV) et Hô Chi Minh-Ville ont solennellement organisé une cérémonie nationale pour célébrer le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

La cérémonie a débuté par une cérémonie de lever du drapeau et une salve de 21 coups de canon, suivie d'un programme artistique richement mis en scène sur le thème "Un Vietnam lumineux".

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du FFV, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé un discours célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le leader du Parti a souligné : ‘’En ce moment sacré, nous nous souvenons respectueusement et exprimons notre gratitude infinie pour les grandes contributions de notre bien-aimé Président Hô Chi Minh - le dirigeant de génie de notre Parti et de notre peuple, le grand maître de la révolution vietnamienne, le héros de la libération nationale, la célébrité culturelle mondiale, le soldat exceptionnel du mouvement communiste et ouvrier international - animé du désir ardent de libérer le Sud et de réunifier le pays, avec la confiance dans la victoire que "Peu importe la difficulté, notre peuple gagnera certainement ce combat, notre Patrie va certainement s’unifier. Les compatriotes du Sud et du Nord se réuniront sous un même toit".

"Nous nous souviendrons toujours et serons reconnaissants pour les grandes contributions des dirigeants révolutionnaires, des martyrs, des mères héroïques vietnamiennes, des héros des forces armées populaires, des générations de cadres, de généraux, d'officiers, de soldats, de miliciens, de guérilleros, de jeunes volontaires, de travailleurs de première ligne, de soldats blessés et malades, des familles de martyrs, des familles ayant rendu des services méritoires à la révolution, des anciens vétérans et de l'ensemble des forces armées populaires et du peuple à travers le pays ainsi que des Vietnamiens d'outre-mer, qui ont consacré et sacrifié leur vie pour la cause de la libération complète du Sud et de la réunification du pays".

"Nous remercions sincèrement nos frères, camarades et amis internationaux, les forces progressistes et les peuples épris de paix du monde entier pour leur soutien et leur aide considérables, précieux, fidèles et inébranlables à la cause de libération nationale et de réunification du pays du peuple vietnamien".

Le secrétaire général du Parti a affirmé que la victoire de la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour sauver la Patrie est due à la direction correcte et créative du Parti ; à la ligne de la guerre populaire, menée avec la force du bloc de grande union nationale et de la solidarité internationale ; à la combinaison harmonieuse de la lutte militaire, de la lutte politique, de la lutte diplomatique et de l’art de choisir le bon moment pour concentrer les forces et lancer une offensive générale et un soulèvement ; à la force de l’immense arrière du Nord au service du grand front du Sud, avec l’esprit : "Pas de manque de riz, pas de manque de soldats ; traverser la chaîne de Truong Son pour sauver la Patrie" ; au soutien et à l’aide considérables, justes, sincères et efficaces de l’Union soviétique, de la Chine et des pays socialistes frères ; à la solidarité particulière entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge ; ainsi qu’au soutien des peuples et des forces pacifiques et progressistes du monde entier, y compris du peuple progressiste américain.

En particulier, la Grande Victoire du Printemps 1975 a puissamment encouragé le mouvement de libération nationale des peuples du monde entier en faveur de la paix, de l’indépendance nationale, de la démocratie et du progrès social ; elle a marqué le début de la faillite du néocolonialisme à l’échelle mondiale et a créé un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité au XXᵉ siècle.

Le haut dirigeant a souligné qu’outre son importance historique, la Grande Victoire du Printemps 1975 a laissé de précieuses leçons, tant théoriques que pratiques, pour la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation. La plus grande leçon, et le facteur déterminant premier de la Victoire éclatante du printemps 1975, fut de maintenir la direction absolue du Parti, de construire un Parti solide et puissant sur tous les aspects, de renforcer sans cesse sa capacité de direction et sa combativité tout au long de la lutte pour la libération nationale, la réunification du pays et la défense des acquis du socialisme.

Tô Lâm a fait savoir que promouvant les précieuses leçons de la victoire de la résistance contre l’armée américaine pour sauver le pays, sous la direction du Parti, tout le peuple et l’armée se sont unis pour restaurer, reconstruire, construire et développer le pays selon la volonté de l'Oncle Hô : "Mon dernier souhait est que tout notre Parti et notre peuple s'unissent pour s'efforcer de construire le Vietnam de paix, d’union, d’indépendance, de démocratie et de prospérité et apporter une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale".

Cinquante ans après la réunification nationale et près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, le pays a surmonté de nombreuses difficultés et défis, réalisé de grandes réalisations historiques et créé les fondations, le potentiel, la position et la réputation internationale qu'il est aujourd'hui.

Pour réaliser l’aspiration d’édifier le Vietnam "plus de dix fois aujourd’hui", le pays doit libérer toutes les capacités de production, débloquer toutes les ressources, promouvoir tous les potentiels et toutes les forces du pays pour promouvoir fortement le développement socio-économique. En 2025, viser une croissance économique de 8% ou plus et à deux chiffres au cours de la période 2026-2030, être déterminés à mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques : d'ici 2030, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen élevé et d’ici 2045, le Vietnam deviendra un pays développé, à revenu élevé et à orientation socialiste.

Se concentrer sur la résolution approfondie des goulots d’étranglement et des blocages dans les institutions de développement ; ajuster l’espace économique, élargir l’espace de développement, renforcer la décentralisation, l’allocation et la combinaison des ressources économiques ; établir un nouveau modèle de croissance avec les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme principal moteur pour créer de forts changements en termes de productivité, de qualité, d’efficacité et de compétitivité, en identifiant l’économie privée comme le moteur le plus important de l’économie nationale ; continuer à innover dans la réflexion et les méthodes pour créer une nouvelle productivité, de nouvelles forces productives et une nouvelle qualité.

Conscients profondément de la force immense du peuple et du bloc de grande union nationale, nous appliquons de manière cohérente le principe selon lequel "le peuple est la racine", l'être humain est à la fois le centre, le sujet et l'objectif de l'œuvre de construction, de développement du pays et de défense de la Patrie. Il est essentiel de promouvoir la politique de réconciliation nationale, dans l'esprit que nous partageons tous le même sang des descendants du Dragon et de la Fée, que nous sommes frères et sœurs d'une même famille. Tous les Vietnamiens ont le droit de vivre, de travailler, de rechercher le bonheur et l'amour sur la terre natale, ainsi que le devoir de contribuer à l'édification de la Patrie. Avec la volonté de tourner la page du passé, de respecter les différences et de se tourner vers l'avenir, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée s'efforcent de bâtir un Vietnam pacifique, unifié, heureux, prospère et développé.

En tant qu'une nation qui a connu d’innombrables souffrances et pertes dues à la guerre dans le passé, d'une nation qui a bénéficié de grands avantages de la paix et d’une coopération amicale au cours des dernières décennies. Le Vietnam souhaite sincèrement travailler avec la communauté internationale pour édifier un avenir de paix, de prospérité, de solidarité et de développement. Faisons-nous tout ce que nous pouvons aujourd’hui, avec l’espoir de laisser aux générations futures non seulement un monde meilleur, mais aussi la foi et l’admiration pour le sens des responsabilités et la sagesse de la génération d’aujourd’hui.

Le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale est également un moment historique pour tous les Vietnamiens, toutes classes sociales, compatriotes de toutes ethnies et religions, membres du Parti et tous les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, des millions de personnes unies, qui doivent s'unir, se donner la main et se tourner vers la Patrie pour construire un Vietnam fort, prospère, civilisé et heureux, a-t-il déclaré.

Dans le contexte mondial complexe, en tant que nation ayant subi de nombreuses pertes et souffrances dues aux guerres, profondément consciente des valeurs fondamentales de paix, d'indépendance et de liberté, il est nécessaire de continuer à renforcer et à moderniser la défense et la sécurité nationales, de construire une défense nationale collective pour la paix et l'autodéfense, de défendre fermement la Patrie "au plus tôt", "à distance" et de "protéger le pays lorsqu'il n'est pas encore en danger".

Fiers du glorieux Parti et des grandes réalisations de notre armée et de notre peuple sous sa direction, nous devons nous efforcer de bâtir un Parti intègre, fort et global, afin qu'il soit véritablement "moral et civilisé", représentant l'intelligence, l'honneur et la conscience de la nation et de son époque, digne de la confiance, du choix et des attentes du peuple.

Propulsant l'esprit de la Grande Victoire du Printemps 1975 et les acquis des quatre décennies de Dôi Moi (Renouveau), notre Parti, notre peuple et notre armée s'efforcent avec détermination de mener à bien le plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 et de réaliser de nouvelles réalisations exceptionnelles pour accueillir les prochains Congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti.

Le dirigeant a souligné que "grâce au courage, à l’intelligence et à la force du Vietnam, nous avons remporté la Grande Victoire historique du Printemps ; et nous sommes fermement convaincus que nous continuerons à remporter des victoires encore plus grandes et des réalisations remarquables dans la nouvelle ère de prospérité, de civilisation et d’essor national, en nous tenant aux côtés des puissances des cinq continents, répondant aux aspirations du Président Hô Chi Minh et de la nation tout entière".

Texte et photos : VNA/CVN