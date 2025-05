Le Vietnam connaît d'importants changements et affirme sa position internationale

S'exprimant lors d'une émission sur le Vietnam moderne, 50 ans après la libération du Sud et la réunification nationale, et sur les principales caractéristiques des relations russo-vietnamiennes, diffusée le 29 avril sur les plateformes d'Avrora Radio, une chaîne médiatique prestigieuse bénéficiant d'une large audience en Russie, Grigori Trofimchuk a déclaré que ces résultats étaient dus à la mise en œuvre de la politique du Dôi moi (Renouveau), au développement opportun et réussi d'une économie de marché à orientation socialiste, car le peuple vietnamien est travailleur, compétent et créatif.

Lors du programme de dialogue d'Avrora, organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025) et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques russo-vietnamiennes, Grigori Trofimchuk, auteur du livre Le Vietnam décolle, lauréat du premier prix du 7e Prix national du service d'information externe en 2021, a souligné que le Vietnam affirmait de plus en plus sa position au sein des organisations régionales et internationales telles que l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les Nations unies, grâce à des contributions constructives et responsables.

La preuve la plus évidente est que le Vietnam a été élu à deux reprises membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, pour les mandats 2008-2009 et 2020-2021.

Dans les relations bilatérales, le Vietnam est aujourd'hui un ami fidèle de l'ex-Union soviétique et de la Russie. Le Vietnam est non seulement un partenaire stratégique majeur de la Russie, mais aussi l'un des trois principaux pays en qui la Russie peut toujours avoir confiance, a-t-il déclaré.

Avec un tel niveau de relations, la présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme sur la Place Rouge et sa visite officielle en Russie en mai revêtent une importance politique capitale pour les relations bilatérales, a déclaré l'expert.

Selon l'expert, grâce à la politique du Dôi moi et à la politique dynamique d'intégration internationale, l'économie vietnamienne a radicalement changé par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. Après la réunification du pays, la population vietnamienne a fortement augmenté, transformant le pays en un immense marché de plus de 100 millions d'habitants, attirant l'attention de tous les investisseurs internationaux. Grâce à son potentiel interne et à un environnement d'investissement sûr et transparent, le Vietnam est actuellement l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est, avec un produit intérieur brut (PIB) qui devrait dépasser les 500 milliards de dollars en 2025.

Il a estimé que la décision de relancer le projet de centrale nucléaire au Vietnam était tout à fait judicieuse et soutenue par la population. Cela propulsera l'économie vietnamienne vers un nouveau palier. Le Fonds monétaire international (FMI) et de nombreuses autres organisations internationales prévoient que le Vietnam figurera parmi les 30 économies affichant la croissance commerciale la plus rapide au monde d'ici 2030.

Cependant, Grigori Trofimchuk a également noté que le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et le Vietnam reste modeste, avec seulement environ 5 milliards de dollars, malgré la signature d'un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEE), dirigée par la Russie.

Il a recommandé que le Vietnam et l'UEE s'orientent vers l'élimination complète des barrières tarifaires afin de créer un nouvel élan à la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'UEE en général, et avec la Russie en particulier.

