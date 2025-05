50 ans de la réunification : une des étapes les plus brillantes de l’histoire du pays

Chers dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam,

Chers vétérans révolutionnaires, mères héroïques vietnamiennes, héros des forces armées populaires, héros du travail, généraux, officiers, vétérans, familles ayant rendu des services méritoires à la Patrie,

Chers invités internationaux,

Chers délégués, camarades, compatriotes, soldats de tout le pays et communauté vietnamienne à l'étranger.

Aujourd'hui, dans l'atmosphère héroïque du 30 avril historique, dans la ville héroïque portant le nom du bien-aimé Président Hô Chi Minh, avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont solennellement tenu la cérémonie nationale pour célébrer le "50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale" - l'étape la plus brillante de l'histoire de la construction et de la défense du pays ; marquant la fin glorieuse des 30 ans de lutte pour l’indépendance, la liberté et la réunification nationale ; la fin à plus d’un siècle d'ancien et nouveau colonialismes pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, celle de l’indépendance nationale et du socialisme.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, je souhaite chaleureusement la bienvenue et adresse respectueusement mes salutations chaleureuses et meilleurs vœux aux dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, aux vétérans révolutionnaires, aux mères héroïques vietnamiennes, aux héros des forces armées populaires et aux héros du travail ; aux généraux, officiers, soldats, vétérans, miliciens, guérilleros, jeunes volontaires, travailleurs de première ligne, familles ayant rendu des services méritoires à la Patrie, aux invités internationaux, aux compatriotes, aux Vietnamiens d'outre-mer, et au Comité du Parti, à l'autorité et aux habitants de Hô Chi Minh-Ville.

En ce moment sacré, nous nous souvenons respectueusement et exprimons notre gratitude infinie pour les grandes contributions de notre bien-aimé Président Hô Chi Minh - le dirigeant de génie de notre Parti et de notre peuple, le grand maître de la révolution vietnamienne, le héros de la libération nationale, la célébrité culturelle mondiale, le soldat exceptionnel du mouvement communiste et ouvrier international - animé du désir ardent de libérer le Sud et de réunifier le pays, avec la confiance dans la victoire que "Peu importe la difficulté, notre peuple gagnera certainement ce combat, notre Patrie va certainement s’unifier. Les compatriotes du Sud et du Nord se réuniront sous un même toit".

Nous nous souviendrons toujours et serons reconnaissants pour les grandes contributions des dirigeants révolutionnaires, des martyrs, des mères héroïques vietnamiennes, des héros des forces armées populaires, des générations de cadres, de généraux, d'officiers, de soldats, de miliciens, de guérilleros, de jeunes volontaires, de travailleurs de première ligne, de soldats blessés et malades, des familles de martyrs, des familles ayant rendu des services méritoires à la révolution, des anciens vétérans et de l'ensemble des forces armées populaires et du peuple à travers le pays ainsi que des Vietnamiens d'outre-mer, qui ont consacré et sacrifié leur vie pour la cause de la libération complète du Sud et de la réunification du pays.

Nous remercions sincèrement nos frères, camarades et amis internationaux, les forces progressistes et les peuples épris de paix du monde entier pour leur soutien et leur aide considérables, précieux, fidèles et inébranlables à la cause de libération nationale et de réunification du pays du peuple vietnamien.

Chers camarades, compatriotes et délégués,

Immédiatement après le succès de la Révolution d'Août 1945, la République démocratique du Vietnam est née, notre peuple a dû entrer dans deux guerres de résistance, la lutte à long terme pour protéger l'indépendance et la réunification du pays. Après la fin de la guerre de résistance contre le colonialisme français, comme de nombreux peuples dans le monde, le peuple vietnamien désirait une vie de paix, d'indépendance et de liberté. Cependant, les impérialistes américains ont rapidement remplacé les colonialistes français en intervenant au Vietnam, en exécutant le complot visant à diviser notre pays, en transformant le Sud de notre pays en un nouveau type de colonie, un avant-poste pour empêcher le communisme en Asie du Sud-Est et d'autres forces progressistes dans le monde. Durant la guerre d’agression contre le Vietnam, les impérialistes américains ont mobilisé un grand nombre de soldats dotés des armes les plus modernes et les plus sophistiquées, déployant de nombreuses stratégies de guerre dangereuses. Ils ont mené deux guerres brutales de destruction contre le Nord, causant beaucoup de souffrances et de pertes aux populations des deux parties du pays et les conséquences de la guerre perdurent encore aujourd'hui.

Face à d'innombrables difficultés et épreuves acharnées, nous avons hérité et promu la glorieuse tradition de lutte contre les envahisseurs étrangers de nos ancêtres, tiré les précieuses leçons de la longue résistance contre le colonialisme français, et, avec courage et clairvoyance, renforcé la force du peuple ainsi que le bloc de grande union nationale, tout en tirant le meilleur parti du soutien et de l’assistance des amis internationaux, des forces progressistes et des peuples épris de paix dans le monde. Notre Parti et le Président Hô Chi Minh ont conduit notre armée et notre peuple à accomplir simultanément deux missions stratégiques : la révolution socialiste au Nord et la révolution démocratique populaire au Sud, repoussant résolument les envahisseurs.

Animé par une aspiration ardente à protéger l'indépendance et à réaliser la réunification nationale, suivant la philosophie "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté", tout le pays, toute la nation se sont unis pour repousser les envahisseurs. Partout, ont été inscrits les actes de bravoure, les sacrifices et les glorieux hauts faits de notre armée et de notre peuple. Avec la volonté de fer de "libérer le Sud, déterminés à aller de l’avant", notre armée et notre peuple ont remporté victoire après victoire, progressant vers la victoire totale, couronnée par l'apogée de la campagne historique Hô Chi Minh, qui a conduit à la réunification du pays.

Les années passent, mais la victoire de notre peuple dans la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour sauver la Patrie restera à jamais gravée dans l’histoire de la nation comme un symbole éclatant de l’héroïsme révolutionnaire : une victoire de la justice, du courage, de l’esprit et de l’intelligence vietnamiens ; une expression du patriotisme ardent, de l’aspiration à l’indépendance, à la liberté et à la réunification nationale. La vérité "le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un" y est affirmée, marquant l’accomplissement par notre Parti, notre peuple et notre armée des souhaits et des instructions les plus sincères de l'Oncle Hô, et l'achèvement de la cause de la libération complète du Sud ainsi que de la Réunification du pays.

La victoire de la guerre de résistance contre les impérialistes américains pour sauver la Patrie est due à la direction correcte et créative du Parti ; à la ligne de la guerre populaire, menée avec la force du bloc de grande union nationale et de la solidarité internationale ; à la combinaison harmonieuse de la lutte militaire, de la lutte politique, de la lutte diplomatique et de l’art de choisir le bon moment pour concentrer les forces et lancer une offensive générale et un soulèvement ; à la force de l’immense arrière du Nord au service du grand front du Sud, avec l’esprit : "Pas de manque de riz, pas de manque de soldats ; traverser la chaîne de Truong Son pour sauver la Patrie" ; au soutien et à l’aide considérables, justes, sincères et efficaces de l’Union soviétique, de la Chine et des pays socialistes frères ; à la solidarité particulière entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge ; ainsi qu’au soutien des peuples et des forces pacifiques et progressistes du monde entier, y compris du peuple progressiste américain. En particulier, la Grande Victoire du Printemps 1975 a puissamment encouragé le mouvement de libération nationale des peuples du monde entier en faveur de la paix, de l’indépendance nationale, de la démocratie et du progrès social ; elle a marqué le début de la faillite du néocolonialisme à l’échelle mondiale et a créé un tournant majeur dans l’histoire de l’humanité au 20ᵉ siècle.

Outre son importance historique, la Grande Victoire du Printemps 1975 a laissé de précieuses leçons, tant théoriques que pratiques, pour la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation. Il s’agit de : (1) La leçon de la promotion de la force du peuple et du bloc de grande union nationale, en combinant habilement la force nationale avec la force de l'époque ; (2) La leçon sur la promotion du patriotisme, de la fierté nationale, de l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de courage, de résilience, de la détermination de tout notre Parti, de tout notre peuple et de toute notre armée à lutter et à vaincre ; (3) La leçon sur l’importance de hisser haut le drapeau de l’indépendance nationale et du socialisme, en déterminant une voie correcte, adaptée aux conditions et aux caractéristiques de la révolution vietnamienne ; (4) La leçon sur l’application et le développement créatif des méthodes de lutte révolutionnaire et des stratégies de conduite d’une guerre totale et populaire, sur le développement d’une théorie de la guerre populaire ainsi que d’un art militaire uniques et créatifs, selon les principes "Utiliser le petit nombre pour combattre le grand nombre", "utiliser l’humanité pour remplacer la violence" ; (5) La leçon sur la capacité à saisir les opportunités et à attaquer rapidement, avec audace, de manière proactive, sensible, flexible, créative et résolue pour mener à bien l’Offensive générale et le soulèvement du printemps 1975 afin d’obtenir une victoire complète ; (6) La leçon sur l’esprit de compassion, d’harmonie nationale, et sur l’aptitude à laisser le passé derrière soi pour se tourner vers l’avenir après la victoire ; (7) Enfin, la plus grande leçon, et le facteur déterminant premier de la Victoire éclatante du printemps 1975, fut de maintenir la direction absolue du Parti, de construire un Parti solide et puissant sur tous les aspects, de renforcer sans cesse sa capacité de direction et sa combativité tout au long de la lutte pour la libération nationale, la réunification du pays et la défense des acquis du socialisme.

Chers camarades, compatriotes et délégués,

Promouvant les précieuses leçons de la victoire de la résistance contre l’armée américaine pour sauver le pays, sous la direction du Parti, tout notre peuple et notre armée se sont unis pour restaurer, reconstruire, construire et développer le pays selon la volonté de l'Oncle Hô : "Mon dernier souhait est que tout notre Parti et notre peuple s'unissent pour s'efforcer de construire le Vietnam de paix, d’union, d’indépendance, de démocratie et de prospérité et apporter une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale".

Cinquante ans après la réunification nationale et près de 40 ans de mise en œuvre du Renouveau, notre pays a surmonté de nombreuses difficultés et défis, réalisé de grandes réalisations historiques et créé les fondations, le potentiel, la position et la réputation internationale qu'il est aujourd'hui. D’un pays pauvre et arriéré, lourdement dévasté par la guerre, assiégé et isolé, le Vietnam est aujourd’hui devenu un pays en développement à revenu moyen supérieur, profondément intégré dans la politique mondiale, l’économie mondiale et la civilisation humaine, assumant de nombreuses responsabilités internationales importantes et jouant un rôle proactif et actif dans de nombreuses organisations internationales et forums multilatéraux importants.

L’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale sont maintenues. Les intérêts du pays et de la nation sont garantis. En 2024, la taille de l’économie s’est classée au 32e rang mondial et a figuré parmi les 20 premières économies en termes de commerce et d’attraction des investissements étrangers. La vie des gens s'est considérablement améliorée, le taux de pauvreté a fortement diminué, n'étant plus que de 1,93% (selon les normes multidimensionnelles) contre plus de 60% en 1986. Les potentiels économiques, politiques, culturels, sociaux, scientifiques et technologiques, de défense nationale et de sécurité ont été constamment consolidés. Les relations extérieures sont élargies. La position et la réputation du pays sont constamment renforcée.

À ce jour, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays membres des Nations unies ; des relations de coopération, de partenariat stratégique et de partenariat stratégique global avec toutes les grandes puissances du monde, y compris les États-Unis. 2025 marque également le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Chers camarades, compatriotes et délégués,

Un demi-siècle s'est écoulé, avec de grandes réalisations, nous nous trouvons à un nouveau point de départ historique pour aider le pays à se relever, à décoller et à "se tenir aux côtés des puissances mondiales". Pour réaliser l’aspiration d’édifier le Vietnam "plus de dix fois aujourd’hui", nous devons libérer toutes les capacités de production, débloquer toutes les ressources, promouvoir tous les potentiels et toutes les forces du pays pour promouvoir fortement le développement socio-économique. En 2025, viser une croissance économique de 8 % ou plus et à deux chiffres au cours de la période 2026-2030, être déterminés à mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques : d'ici 2030, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu moyen élevé et d’ici 2045, le Vietnam deviendra un pays développé, à revenu élevé et à orientation socialiste.

Se concentrer sur la résolution approfondie des goulots d’étranglement et des blocages dans les institutions de développement ; ajuster l’espace économique, élargir l’espace de développement, renforcer la décentralisation, l’allocation et la combinaison des ressources économiques ; établir un nouveau modèle de croissance avec les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme principal moteur pour créer de forts changements en termes de productivité, de qualité, d’efficacité et de compétitivité, en identifiant l’économie privée comme le moteur le plus important de l’économie nationale ; continuer à innover dans la réflexion et les méthodes pour créer une nouvelle productivité, de nouvelles forces productives et une nouvelle qualité.

Fiers de la glorieuse tradition historique de la nation, avec une gratitude infinie pour les grandes contributions et les sacrifices des soldats et des compatriotes à travers le pays, nous sommes encore plus conscients de notre responsabilité de mettre en œuvre les instructions de l'Oncle Ho avant son décès : "Le Parti doit avoir un bon plan pour développer l'économie et la culture, afin d'améliorer constamment la vie du peuple". Prendre soin des populations, répondre de plus en plus aux besoins matériels et spirituels des populations, en particulier celles des zones reculées, frontalières et insulaires, des bases révolutionnaires et des anciennes zones de résistance, sont toujours les cibles du Parti.

Donc, il faut se concentrer sur la mise en œuvre de bonnes politiques d’équité, de progrès social, de sécurité sociale, de protection sociale et de politiques en faveur des personnes ayant rendu de services méritoires à la Patrie ; mettre en œuvre une politique de gratuité des frais de scolarité pour tous les niveaux de l’enseignement général ; être déterminé à achever le programme d’élimination des logements temporaires et délabrés à l’échelle nationale, en favorisant la construction de logements sociaux pour les personnes à faibles revenus ; mettre l’accent sur le développement des soins de santé et prendre soin de la santé des populations, en s’orientant vers une hospitalisation gratuite pour les gens afin que chaque Vietnamien puisse véritablement avoir une vie sûre, libre, prospère et heureuse.

Conscients profondément de la force immense du peuple et du bloc de grande union nationale, nous appliquons de manière cohérente le principe selon lequel "le peuple est la racine", l'être humain est à la fois le centre, le sujet et l'objectif de l'œuvre de construction, de développement du pays et de défense de la Patrie. Il est essentiel de promouvoir la politique de réconciliation nationale, dans l'esprit que nous partageons tous le même sang des descendants du Dragon et de la Fée, que nous sommes frères et sœurs d'une même famille. Tous les Vietnamiens ont le droit de vivre, de travailler, de rechercher le bonheur et l'amour sur la terre natale, ainsi que le devoir de contribuer à l'édification de la Patrie. Avec la volonté de tourner la page du passé, de respecter les différences et de se tourner vers l'avenir, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée s'efforcent de bâtir un Vietnam pacifique, unifié, heureux, prospère et développé.

En tant qu'une nation qui a connu d’innombrables souffrances et pertes dues à la guerre dans le passé, d'une nation qui a bénéficié de grands avantages de la paix et d’une coopération amicale au cours des dernières décennies. Le Vietnam souhaite sincèrement travailler avec la communauté internationale pour édifier un avenir de paix, de prospérité, de solidarité et de développement. Faisons-nous tout ce que nous pouvons aujourd’hui, avec l’espoir de laisser aux générations futures non seulement un monde meilleur, mais aussi la foi et l’admiration pour le sens des responsabilités et la sagesse de la génération d’aujourd’hui.

Nous continuerons à approfondir les relations d'amitié et de coopération avec les pays du monde ; à promouvoir la mise en œuvre de la devise "Le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale" ; à rénover les mécanismes et les politiques afin de créer toutes les conditions favorables pour que les amis internationaux ainsi que la communauté vietnamienne à l'étranger, ceux qui portent en eux l'identité culturelle vietnamienne, ayant grandi dans des pays développés, maîtrisant les compétences professionnelles et le management, ayant des liens internationaux profonds et étendus, puissent participer aux activités de promotion du développement socio-économique au Vietnam.

La célébration du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale constitue également un moment historique pour que tous les Vietnamiens, toutes les couches sociales, les compatriotes des ethnies et religions, les membres du Parti ainsi que tous les citoyens du pays et à l'étranger, se rassemblent et se tournent vers la Patrie, avec l'objectif de construire un Vietnam prospère, puissant, civilisé et heureux.

Dans un contexte mondial marqué par des évolutions complexes, en tant que nation ayant enduré d'immenses pertes et souffrances dues aux guerres, profondément consciente de la valeur inestimable de la paix, de l'indépendance et de la liberté, nous devons continuer à renforcer et à moderniser notre défense et notre sécurité nationales. Nous devons construire une défense nationale pour la paix et l'autodéfense, protéger fermement la patrie de manière "précoce" et "à distance", en préservant le pays lorsqu'il n'est pas encore en danger. Il convient de construire et de valoriser "le front de cœur du peuple", de consolider solidement la posture de défense et de sécurité nationales de tout le peuple. Il est essentiel de bâtir une Armée populaire et une Police populaire révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes, forces principales pour défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la Patrie, véritables l'"épée" et le "bouclier" protégeant le Parti, l'État, le peuple et le régime, constituant toujours un appui solide pour la population.

Fiers du Parti glorieux et des grandes victoires de notre armée et de notre peuple sous la direction du Parti, nous redoublons d'efforts pour bâtir un Parti transparent, puissant et globalement consolidé, afin que le Parti soit véritablement "morale et civilisation", incarnant l'intelligence, l'honneur et la conscience de la nation et de l'époque, digne de la confiance, du choix et des attentes du peuple. Nous poursuivons l'innovation des modes de direction, d'exercice du pouvoir et de la capacité combative du Parti ; nous menons à bien la révolution de rationalisation de l'appareil du système politique et de réorganisation des unités administratives, en assurant la cohésion, la performance, l'efficacité et l’efficience de leur fonctionnement. Nous construisons et perfectionnons progressivement le mécanisme de contrôle du pouvoir, résolument engagés dans la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines et la bureaucratie. Nous édifions un corps de cadres à tous les niveaux, en particulier les cadres stratégiques et les dirigeants, dotés de qualités, d’intelligence, de dévouement, de détermination, capables d'oser penser, d'oser agir, d'oser assumer leurs responsabilités dans l'intérêt du pays et du peuple.

Mes chers compatriotes, camarades et distingués invités,

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, de la Fête internationale du Travail du 1ᵉʳ mai, du 135ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, ainsi que des grandes fêtes de l'année 2025, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam, je tiens une fois de plus à adresser mes remerciements sincères à l'ensemble de nos compatriotes, camarades, à ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie ; ainsi qu'à exprimer notre gratitude envers les peuples, les amis épris de paix et les forces progressistes du monde entier qui ont soutenu et aidé le peuple vietnamien dans sa lutte pour la libération nationale d'hier, tout comme dans son œuvre actuelle d'édification et de défense de la Patrie.

En promouvant l’esprit de la Grande Victoire du Printemps 1975, en valorisant les acquis et les réalisations obtenus au cours de 40 années de Renouveau, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée redouble d’efforts pour accomplir avec succès le plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025, et se lance dans des mouvements d’émulation pour saluer les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux en vue du XIVᵉ Congrès national du Parti. Forts de notre courage, de notre intelligence et de notre force vietnamienne, nous avons remporté la Grande Victoire du Printemps 1975, nous sommes résolument déterminés à continuer de remporter de plus grandes réalisations encore, à créer de nouveaux exploits dans cette ère nouvelle - l’ère de la richesse, de la puissance, de la civilisation, de la prospérité et du progrès national -, à construire notre pays de manière toujours plus "digne et magnifique", pour qu’il puisse rivaliser avec les grandes puissances mondiales, conformément au vœu du Président Hô Chi Minh et à l'aspiration de toute la nation.

L’esprit immortel de la Grande Victoire du Printemps 1975 vivra à jamais !

Gloire éternelle au Parti communiste du Vietnam !

Vive la République socialiste du Vietnam !

Gloire éternelle au peuple !

Que vive à jamais l’illustre Président Hô Chi Minh dans notre œuvre révolutionnaire !

Je vous remercie de votre attention !

