La vice-présidente équatorienne salue le rôle du Vietnam dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité

La vice-présidente équatorienne, Maria José Pinto Gonzalez Artigas, a salué le rôle moteur du Vietnam dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité, alors que ce pays d'Asie du Sud-Est a été choisi pour accueillir la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

>> Le ministère de la Police intensifie sa coopération internationale

>> Convention de Hanoï : pour l'équité numérique en matière de cybersécurité

>> Pour une entrée en vigueur rapide de la Convention de Hanoï

"Il est clair que le Vietnam possède un leadership et un engagement envers le monde entier, qu'il peut partager et renforcer, dans son action globale, contre la cybercriminalité", a-t-elle déclaré lors d'une interview exclusive accordée le 26 octobre à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo: VNA/CVN

Elle a affirmé que la Convention de Hanoï constituait une étape historique pour la protection des enfants, car dans le monde numérique, les enfants et les femmes comptaient parmi les groupes les plus vulnérables aux diverses formes de cybercriminalité. Selon la vice-présidente équatorienne, l'un des plus grands défis pour protéger ces groupes en ligne réside dans l'évolution plus rapide des technologies que des systèmes de protection. "C'est le plus difficile", a-t-elle insisté, soulignant la nécessité d'une coopération internationale renforcée.

"Nous devons partager entre les pays ce que nous faisons pour protéger les enfants et les femmes. C'est en unissant nos efforts et en agissant ensemble que nous pourrons véritablement protéger les enfants et les femmes du monde entier", a déclaré la vice-présidente.

Dans ce contexte, la Convention de Hanoï revêt une importance historique majeure, a-t-elle affirmé. "Elle renforce notre engagement, notamment envers les enfants dans le monde numérique. Pour les enfants d'aujourd'hui, l'espace numérique est le lieu où ils apprennent, partagent et vivent une grande partie de la vie".

La dirigeante équatorienne a indiqué que son pays faisait partie des près de 70 pays et organisations ayant signé la Convention à ce jour, mais que la réponse aux défis de la cybercriminalité devait être mondiale.

Après la signature de la Convention, la prochaine étape pour les signataires est de maintenir leur engagement envers sa mise en œuvre ; une autre étape consistera à harmoniser les lois à l'échelle mondiale et à renforcer les capacités techniques des pays.

"Certains pays disposent de capacités techniques plus avancées que d'autres. Il est donc essentiel de parler d'unité et de collaboration, non seulement entre les gouvernements mais aussi avec l'ensemble de la société civile", a souligné Artigas. Concernant la coopération entre le Vietnam et l'Équateur dans le domaine de la cybersécurité, la vice-présidente a affirmé l'engagement des deux pays dans la lutte contre la cybercriminalité.

Il s'agit avant tout de partager les responsabilités en matière de technologie et d'organiser des rencontres non seulement entre les gouvernements, mais aussi avec la société civile et l'ensemble de l'écosystème des deux pays. "Je crois que nous avons beaucoup à partager, beaucoup en commun, et vous êtes plus que bienvenu en Équateur", a-t-elle déclaré.

VNA/CVN