Le Vietnam, acteur majeur de la lutte mondiale contre la cybercriminalité

À l'occasion de sa participation à la cérémonie d'ouverture à la signature et à la Conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a accordé une interview à la presse, soulignant le rôle crucial du Vietnam dans la lutte contre la cybercriminalité.

L'ambassadeur a décrit la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï comme un "moment véritablement historique" où les pays se rassemblent et reconnaissent l'importance de collaborer pour relever les défis de la cybercriminalité.

Il a insisté sur l'impératif d'une action concertée, affirmant que le Royaume-Uni collaborait étroitement avec le Vietnam et avec des partenaires du monde entier pour lutter contre la cybercriminalité. Il a souligné la nécessité de prendre conscience de l'impact de la cybercriminalité sur les individus, des escroqueries en ligne aux terribles cas d'images d'enfants ou d'exploitation sexuelle en ligne, des problèmes qui affectent directement la vie des gens et nécessitent une résolution collective. "Pour lutter ensemble contre ce phénomène, grâce à cette convention et à la coopération entre les pays, nous partageons des informations, collaborons et travaillons avec un large éventail de parties prenantes", a-t-il dit.

L'ambassadeur s'est félicité de la présence à Hanoï non seulement de gouvernements du monde entier, mais aussi le secteur privé, la société civile et d'autres acteurs qui collaboreront, soulignant que "c'est la seule façon de réaliser de réels progrès".

Rappelant la collaboration étroite entre le Royaume-Uni et le Vietnam, l'ambassadeur a souligné la coopération entre les services répressifs des deux pays. Le bureau de la National Crime Agency (NCA) à Hanoï, par exemple, collabore activement avec les autorités vietnamiennes pour lutter contre la cybercriminalité, partager des informations et des renseignements et, lorsque cela est possible, renforcer la collaboration mondiale et multilatérale afin de résoudre ces problèmes.

"Nous avons donc pris de très bons départs et nous avons le potentiel de consolider ces bases solides", a-t-il affirmé.

L'ambassadeur Frew a salué les efforts du gouvernement vietnamien dans les initiatives mondiales de lutte contre la cybercriminalité, considérant la Convention de Hanoï comme une preuve concrète de ces efforts. Il a souligné le potentiel significatif du Vietnam, compte tenu de la croissance rapide de nouvelles technologies et de services financiers, et a indiqué que le Royaume-Uni assistait le pays dans ces domaines. Il est primordial, selon lui, d'assurer la sécurité des données et de préparer le terrain pour anticiper les futurs défis posés par la technologie numérique.

La coopération bilatérale s'étend également au projet de construction du Centre financier international au Vietnam. L'ambassadeur Frew a exprimé la fierté du Royaume-Uni d'avoir soutenu le Vietnam ces deux dernières années dans le développement de ce hub à Hô Chi Minh-Ville et Da Nang, insistant sur la nécessité d'un ensemble sécurisé de protocoles et de plateformes pour garantir la fiabilité du système financier international.

Face à l'évolution rapide des actifs numériques et des crypto-monnaies, le partage d'expériences et d'informations entre les deux pays est jugé essentiel afin de pouvoir évoluer et promouvoir les réponses à ces défis de manière coordonnée à l'échelle internationale et garantir le développement sécurisé des services financiers au Vietnam.

Enfin, l'ambassadeur Frew a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation des cyberescroqueries. Mais un élément clé de ce phénomène est qu’elles traversent les frontières. La stratégie du Royaume-Uni pour lutter contre la fraude, et plus particulièrement contre les cyberescroqueries, repose donc sur la collaboration avec des pays partenaires, dont le Vietnam, et d’autres partenaires en Asie du Sud-Est.

Le Royaume-Uni a introduit des sanctions, les toutes premières, visant les responsables de la gestion des centres anti-escroqueries. Il a plaidé pour un développement des outils et une coopération pour les déployer efficacement.

